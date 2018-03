Damašek - Humanitární konvoj dnes přijel do syrské východní Ghúty a má namířeno do města Dúmá. Podle agentury Reuters to oznámil Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK). Povstalci ovládaná východní Ghúta je od 18. února terčem bombardování vládních vojsk. Boje si od té doby podle řady humanitárních organizací vyžádaly více než 900 obětí na životech.

Konvoj se skládá ze 13 nákladních vozů převážejících potraviny. Jde o humanitární pomoc, kterou se nepodařilo do Ghúty kvůli pokračujícím bojům doručit. První konvoj s pomocí sice na místo dorazil v pondělí, ale kvůli palbě se musel předčasně stáhnout dřív, než stačil všechen materiál vyložit.

Syrská vládní vojska podporovaná Ruskem před více než dvěma týdny zintenzivnila bombardování východní Ghúty a posléze zahájila i pozemní operaci. Cílem je dobýt tento poslední region v okolí Damašku, který mají pod kontrolou odpůrci vlády a radikální skupiny, z nichž část je napojena na teroristickou síť Al-Káida. Enklávu, kde žije na 400.000 lidí, syrská armáda obléhá od roku 2013. Drtivá většina těchto obyvatel trpí hladem a potřebuje lékařskou pomoc.

Před více než týdnem vyzvala Rada bezpečnosti OSN ke klidu zbraní; její jednomyslně přijatá rezoluce žádá, aby se příměří v celé Sýrii začalo dodržovat bezodkladně a trvalo nejméně 30 dní. Nakonec je ale částečně dodržováno pouze pětihodinové každodenní příměří ve východní Ghútě, které vyhlásilo Rusko.

Humanitární konvoj měl do Ghúty dorazit už ve čtvrtek, přeprava potravin však byla odložena kvůli pokračujícím bojům.