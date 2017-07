Karlovy Vary - Izraelský režisér Ofir Raul Graizer přijel do Karlových Varů s filmem Cukrář. O snímku, který je zařazen do hlavní festivalové soutěže, dnes novinářům řekl, že ho k jeho natočení inspiroval skutečný příběh, prostředí, ve kterém žije, ale i láska k jídlu a pečení. Divákům se film dnes představuje v Karlových Varech ve světové premiéře.

"Do toho filmu jsem dal vše, co znám a co mám rád. Posledních sedm let žiju střídavě v Jeruzalémě a v Berlíně. A pak jídlo a pečení - jídlo je vlastně zatím ve všem, co jsem natočil. Jídlo má tolik významů - intimních, ale i společenských. V Cukráři je ale i určitý konflikt náboženství s ateismem. Můj otec je věřící, matka ateistka," řekl Graizer.

Cukrář vypráví příběh Thomase, který se po smrti svého milence Orana vydá do rodného Izraele. Navzdory předsudkům se stane cukrářem místní kavárny, jejíž majitelkou je vdova po zesnulém Oranovi. Když dá truchlící Anat Thomasovi práci, ještě netuší, že smutek, který ji s cizincem spojuje, se váže k jednomu a tomu samému muži. "Je to pozměněný skutečný příběh. Znal jsem člověka, který měl ženu a tři děti, a přitom měl na cestách poměry s jinými muži. Když pak zemřel, říkal jsem si - ta žena přišla o manžela a bude truchlit, ale zároveň na něj může mít i zlost, protože nevěděla, jaký žil skutečně život," řekl režisér.

Snímek Cukrář je na programu dnes v 17:00 ve Velkém sále hotelu Thermal delegace, s níž mimo jiné přijeli i představitelé hlavních rolí Tim Kalkhof a Sarah Adler. Film budou mít v následujících dnech diváci možnost zhlédnout ještě dvakrát. Ve středu se bude promítat v kinosálu Pupp, v pátek pak v kině Drahomíra.