Praha - V prezidentských volbách bude mít šanci kandidovat maximálně devět uchazečů o Pražský hrad. Zbylých 11 kandidátek zjevně nesplňuje zákonné předpoklady. Ve volbách by se tak měli utkat veřejně známí uchazeči, kteří se ke kandidatuře jasně přihlásili. Vyplývá to z veřejně dostupných informací a z podrobností o podaných kandidátních listinách, které ČTK poskytla Klára Pěknicová z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Vnitro nyní přihlášky posoudí ve správním řízení. O kandidátech, kteří se voleb budou moct zúčastnit, rozhodne do 24. listopadu.

Podle dřívějších informací bylo podáno 20 kandidátních listin, z toho jedna po zákonem stanovené lhůtě. Dvě z nich podle Pěknicové podaly ženy. Věk všech kandidátů bude k 13. lednu, tedy k druhému dni voleb, mezi 41 a 74 lety.

Pěknicová uvedla, že čtyři kandidáty navrhla skupina poslanců, z toho jeden z nich má podpis pouze jednoho poslance. Dostatečnou podporu poslanců, tedy minimálně 20, v předchozích týdnech oznámili bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty) a hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig. Čtvrtou kandidátku s podporou jen jednoho poslance podle dřívějších informací podal 73letý muž.

Další tři uchazeče navrhla skupina senátorů. Podpisy více než deseti senátorů oznámili bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer, lékař a aktivista Marek Hilšer a bývalý premiér Mirek Topolánek.

Pět uchazečů předložilo petici s podpisy občanů. "Z toho dva se zjevně nedostatečným počtem jen několika podpisů," podotkla Pěknicová. Prezidentskou nominaci s podporou více než 50.000 občanů by měli mít podle dostupných informací zajištěnu současný prezident Miloš Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel a textař Michal Horáček.

Zbývajících osm kandidátů nepředložilo ani petici ani podporu zákonodárců. Prezidentskou kandidaturu vnitru odevzdali Roman Hladík a Libor Hrančík. K odevzdání kandidatury se přihlásila i bývalá místostarostka Prahy 8 Terezie Holovská. Další z uchazečů Josef Toman uvádí, že poštou poslal 75.000 podpisů občanů.