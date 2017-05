Tisíce turistů dorazily během prodlouženého víkendu do Adršpašsko-teplických skal (na snímku z 1. května) na Náchodsku. Velký zájem o návštěvu skal mají i turisté z Polska.

Adršpach (Náchodsko) - Do Adršpašsko-teplických skal na Náchodsku dorazily během prodlouženého víkendu tisíce turistů. Například dnes měli velký zájem o návštěvu i turisté z Polska, kvůli velkému návalu aut musela při příjezdu dopravu řídit policie. Všechna oficiální parkoviště byla obsazená, potvrdil ČTK adršpašský starosta Bohuslav Urban.

"Počet návštěvníků neumíme přesně odhadnout, ale už dopoledne se zaplnila oficiální parkoviště, potom návštěvníci stáli i všude po okolí na kdejaké cestě a odpočívadle," řekl Urban, který připustil, že stejný nápor turistů by mohl do skal v případě příznivého počasí zamířit i během příštího prodlouženého víkendu. "Do budoucna bude určitě nutné vybudovat další parkoviště," řekl starosta.

Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko už na konci dubna uvedl, že kromě květnových prodloužených víkendů vysokou návštěvnost skály zaznamenávají také v polovině srpna. "Ve špičkách sezony se stává, že vozidla turistů zablokují dopravu mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem v důsledku zaplnění parkovacích ploch. Proto jsou vytipovány další vhodné parkovací plochy v blízkém okolí do jednoho kilometru od vstupů do skal," uvedl Kuna.

Správa CHKO doporučuje návštěvníkům, aby při cestě do skal využili vlak, autobus či jízdní kolo. "V případě, že si chcete užít návštěvu skal ve větším klidu, je lépe si zvolit raději jiný termín. Prohlídka skalních měst a jejich divoké přírody znamená opravdový zážitek v každém ročním období," uvedl Kuna.

Adršpašské skály společně s Teplickými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině. Obě skalní města jsou svojí rozlohou 1803,4 hektaru největší národní přírodní rezervací v Česku.