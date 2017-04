Brno - Oliver Dlouhý se před pěti lety rozhodl, že chce najít kombinaci levnějších letenek na své cesty. Na účtu měl 50.000 korun. Za pět let se mu podařilo vybudovat v Brně firmu Kiwi.com, která loni prodala letenky za osm miliard korun a chce pokračovat v expanzi nesníženým tempem. Jeho cílem je stát se nejen světovou jedničkou v prodeji letenek, ale postupně chce nabízet i jízdenky na vlaky, autobusy, transfery na letiště či rezervace v hotelech a restauracích, řekl novinářům při oslavě pátého výročí firmy.

Šéfovskou kancelář má v nejvyšším patře jedné z administrativních budov v bohunickém univerzitním kampusu s výhledem na paneláky okolních sídlišť a na nemocnici. Nejvýraznějším prvkem jsou tu monitory, na nichž svítí aktuální data o prodaných letenkách. "Červené grafy jsou špatné, zelené dobré. Ty převažují," vysvětluje devětadvacetiletý startupista.

I když v minulosti vyjadřoval obavy, zda zvládne ukočírovat firmu, která každoročně násobně roste, zatím se mu to daří a do budoucna chce dobýt další a další podíly na trhu.

Na první pohled firma funguje na základě vyhledávacího algoritmu, který umí najít nejlevnější kombinaci letenek i nespolupracujících společností. "Nápad je však asi jen jedno procento dnešního stavu. Nápadů má každý spousty, ale jejich uskutečnění a nalezení lidí trvá dlouho. Budování stabilní firmy, což možná ještě nejsme, dá strašně moc práce," připustil Dlouhý.

Před pěti lety začínal sám a sháněl investora. Našel Jiřího Hlavenku, který podpořil více startupů. Dlouhému poskytl pro začátek půl milionu, což z dnešního pohledu vypadá jako drobné. "Ještě jsem si půjčil od rodiny a nakonec se to podařilo. Jirka Hlavenka mi hrozně pomohl i jako mentor a působil jako ďáblův advokát, který pochyboval, proč by něco mělo fungovat. Něco jsem si vyargumentoval, něco jsem neobhájil," popsal začátky Dlouhý. Krátce nato sehnal programátora a tato trojice firmu rozjela.

První rok se nový startup moc nerozvíjel, ale už v roce 2014 začal se 30 zaměstnanci a končil s 300. Aktuálně zaměstnává přes 1000 lidí, má pobočku na Fidži a v plánu pobočky na dalších místech světa.

Aktuálně je prý vyhledávání pomocí jejich vyhledavače nejlevnější variantou v 15 až 20 procentech. "Do konce roku už bychom chtěli, aby to algoritmus dokázal v 80 až 85 procentech případů. Pak už je to jen otázka toho, aby se o nás lidé dozvěděli," řekl Dlouhý. Postupně se chce stát dominantním hráčem na on-line cestovatelském trhu, který zajistí nejen letenku či jízdenku, ale i rezervaci v hotelu nebo v restauraci.

Svou pětiletou zkušenost s rozjezdem firmy považuje za obtížně sdělitelnou a přenositelnou. Na začátku znal všechny procesy a všechny zaměstnance, dnes spíš nosí do firmy nápady a řídí směr. "Je to kontinuální proces. Nebylo to tak, že jsem si řekl, že se zbavím nějakých povinností. Spíš pět minut po dvanácté zjistím, že něco nedělám dobře a nestíhám a hledám někoho, kdo to začne dělat líp. Moje výhoda je, že jsem všestranný, ale zas nic neumím pořádně. To je dobré pro rozjezd firmy, ale pak je nutné najít špičky, které mohou práci převzít," popisoval Dlouhý.

Než sehnal nového člověka, často prý pracoval i 20 hodin denně. "Bolí to. Takhle jsme fungovali celý předloňský rok a půlku loňského," uzavřel podnikatel.