Olomouc - Rychlé a stále bezpečnější automobily, letadla a vrtulníky ukončily v druhé polovině 20. století několik desítek let dlouhou éru prezidentských vlaků, ve kterých po českých zemích s početným doprovodem cestoval rakouský císař František Ferdinand d'Este i českoslovenští prezidenti. Způsob přepravy prezidentů se změnil, řekl dnes novinářům po příjezdu prezidentského vlaku do Olomouce generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr. Historický vlak je složený z vozů, které využívali českoslovenští prezidenti a rakouský císař. Na hlavním nádraží v Olomouci bude k vidění do pátku.

Vagony vyrobené na míru potřebám vedení státu sice prezidentům a jejich doprovodu poskytovaly značné pohodlí a zázemí, s moderními dopravními prostředky už ale nedokázaly držet krok a nakonec trávily stále více času na odstavné koleji. "Od prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka až po Klementa Gottwalda se tyto vozy používaly poměrně hodně. Poté jejich éra začala pomalu končit, protože se měnila přeprava prezidentů. Jezdili více autem a více používali vrtulníky nebo letadla," uvedl Ksandr.

Role prezidentských vlaků složených ze salónních vagónů začala slábnout na přelomu 60. a 70 let, kdy po tuzemské železnici vozily prezidenta a vysoké představitele KSČ speciální vlakové soupravy vyrobené v tehdejší NDR. Jeden takový vagon je nyní k vidění v prezidentském vlaku. "S ním Alexander Dubček absolvoval ona potupná jednání na začátku srpna 1968 v Čierné nad Tisou," podotkl Ksandr.

Ve sbírce Národního technického muzea i ve vozovém parku Českých drah je dochováno pět železničních salónních vozů, které v různých etapách sloužily československým prezidentům pro jejich jízdy po republice i do zahraničí. "Z této pětice vagónů jsou tři provozuschopné," řekl Ksandr.

Soupravu historického vlaku tvoří parní lokomotiva Rosnička a salónní vozy T. G. Masaryka z roku 1930, Františka Ferdinanda d‘Este z roku 1909 a vůz vyrobený pro první muže Československa v roce 1968. Kvůli obavám o zachování interiérů mohou návštěvníci vstoupit pouze do nejmladšího ze tří salonních vozů. Do zbývajících dvou lze nahlížet jen okny.

Lidé si na olomouckém nádraží mohou zevnitř prohlédnout salonní vůz přezdívaný Svoboda podle prezidenta Ludvíka Svobody. Vagon z roku 1968 ale využíval i jeho nástupce Gustáv Husák a na nechvalně proslulé setkání s Leonidem Brežněvem v něm do Čiernej nad Tisou jel i tehdejší první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček.

Prezidentský vlak doplňují doprovodné vozy. V osobním voze Ca 4-5086 z roku 1931 je umístěna expozice o cestách československých prezidentů po železnicích. Devět vozů soupravy včetně dvou lokomotiv navštíví v létě 15 českých a slovenských měst. Projekt, který připravilo Národní technické muzeum, České dráhy a Železnice Slovenské republiky, je součástí akcí připomínajících 100. výročí vzniku společného státu.