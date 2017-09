Praha - Původní dramatizace románové prvotiny rakouského spisovatele Roberta Musila Zmatky chovance Törlesse zahájí 22. září novou sezonu pražského Divadla Disk. Scéna Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU) do ní vstoupí s novým vedením a opraveným sálem, uvedla dnes na tiskové konferenci v Praze nová ředitelka Tereza Sochová. V čele divadla vystřídala Michala Lázňovského, který odešel po 15 letech působení.

Inscenace příběhu z prominentního internátu pro ty nejlepší, kde se zdánlivě nevinná hra mezi dospívajícími mění v nelítostný boj o přežití, vznikla pod záštitou Rakouského velvyslanectví. Se studenty čtvrtého ročníku herectví Katedry činoherního divadla ji připravil režisér Ondřej Štefaňák.

"Törless je příběhem o dospívání a hledání vlastního hodnotového systému, což je aktuální pro jakoukoli dobu. Náš hrdina se dostává do prostředí, které nezná, nerozumí pravidlům. Jeho spolužáci se snaží dostat na výsluní, jsou pro to ochotni udělat téměř cokoliv. A tak najde největší grázly a přizpůsobí se jejich pravidlům, přijme jejich chování. Nakonec je to právě on, kdo brutální praktiky svých kamarádů vybrousí k dokonalosti," uvedl dramaturg a s režisérem spoluautor dramatizace Martin Satoranský.

Sochová, která je bývalou studentkou DAMU, neplánuje v Disku radikální změny. Ráda by docílila většího propojení s Divadelní fakultou. Vedle diskusí s tvůrci, prohlídek zákulisí a klauzurních představení ve Studiu Řetízek hodlá rozvíjet lektorský program, jehož pilotní workshopy měly v minulých dvou letech úspěch. Zapojit chce posluchače všech sedmi kateder DAMU, ale i Filmové a televizní fakulty. Jejím přáním je, aby se Disk stal jakýmsi "meeting pointem" celé Akademie múzických umění.

Zlepšením budou od listopadu titulky jako další sblížení se zahraničními studenty. Titulkovat se zatím budou vybrané reprízy inscenace Törless. V plánu jsou anglické i německé překlady.

Štefaňák studuje druhým rokem magisterský program režie činoherního divadla. Loni byl asistentem režie u inscenace Das Narrenschiff v režii Dušana Davida Pařízka ve vídeňském Volkstheateru, spolupracuje s pražským Studiem Hrdinů.

bor jw