New York/Los Angeles - Nečekaná smrt herečky Carrie Fisherové, která zemřela v úterý ve věku 60 let, nejen zlomila srdce jejích fanoušků. Postavila také filmové studio Disney před dilema, co se stane s její kultovní postavou princezny Leiy v nekončící sáze Star Wars, napsala dnes agentura Reuters.

Fisherová v posledních letech zažívala obnovenou vlnu slávy, když se její princezna Leia, Han Solo v podání Harrisona Forda a Mark Hamill jako Luke Skywalker v roce 2015 znovu sešli na stříbrném plátně ve filmu Star Wars: Síla se probouzí. Film z celosvětového prodeje vstupenek vynesl více než dvě miliardy dolarů.

Filmové studio Disney uvedlo, že herečka dokončila natáčení všech scén do filmu Star Wars: Epizoda VIII, který má mít premiéru v příštím roce - a jeho zápletka zatím zůstává jako obvykle přísně utajeným tajemstvím.

Ovšem předpokládalo se, že Fisherová bude hrát klíčovou roli také v devátém pokračování této sci-fi ságy s plánovaným uvedením do kin v roce 2019.

Tisková mluvčí studia Disney v úterý odmítla komentovat, zda se Leia objeví v dalších filmech po Epizodě VIII.

Režisér Hvězdných válek Colin Trevorrow v rozhovoru, který poskytl v lednu 2016, řekl, že je "nadšený, že se podařilo najít nová místa, na něž můžeme vzít" postavy princezny Leiy a jejího filmového dvojčete Luka Skywalkera.

"Jsou to kultovní postavy, ale zároveň jsou to lidé, kteří během všech těch filmů utrpěli ohromnou ztrátu a podstoupili neuvěřitelné výzvy," řekl Trevorrow pro Entertainment Tonight.

Fanoušci Star Wars už na internetu rozjeli spekulace o tom, jak bude bitva mezi dobrem a zlem v rámci Galaktického impéria pokračovat bez Carrie Fisherové v roli princezny Leiy.

Leia se krátce objevila v závěru filmu Rogue One: Star Wars Story, který nyní běží v kinech coby první z nové série samostatných filmů Lucasfilmu. V tomto případě šlo ovšem o digitálně vytvořenou podobu mladé princezny.

V tomto filmu také "vstal z mrtvých" britský herec Peter Cushing, který zemřel v roce 1994 a jako velitel Hvězdy smrti Grand Moff Tarkin se vrátil díky počítačové animaci CGI.

"Teď nebrečím, ale nejspíš začnu, až Disney bezostyšně počítačově doanimuje tvář Carrie Fisherové do Epizody XI," napsal v úterý na twitter fanoušek s přezdívkou Thug Lucas.

Podle kalifornského zákona z roku 1985 musí filmaři získat souhlas od dědiců zesnulé celebrity, pokud jeho či její podobu chtějí použít - a to až do 70 let po smrti.

Další možnosti zahrnují přepsat zápletku Epizody IX, anebo najít herečku, která by Fisherové byla podobná. Tak to udělali tvůrci série filmů o Harry Potterovi, když po prvních dvou filmech zemřel Richard Harris, který hrál ředitele Bradavic Albuse Brumbála.

Na serveru Heavy.com navrhují někteří fanoušci, že by roli princezny Leiy mohla převzít zpěvačka Stevie Nicksová, zatímco jiní míní, že by princezně Leie měla být dopřána slavná smrt na plátně.