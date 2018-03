Praha - Americká zpěvačka Dionne Warwicková, držitelka pěti cen Grammy, poprvé vystoupí v České republice. Pražský koncert 14. září v Kongresovém centru nabídne průřez její pětapadesátiletou kariérou, oznámil dnes ČTK mluvčí koncertu Janis Sidovský.

"Za doprovodu špičkových hudebníků zazní všechny zásadní hity, které zná také české publikum. Jednu z nejúspěšnějších světových zpěvaček proslavilo zejména osobité hudební cítění a nezaměnitelná barva hlasu. Zpívá soul, pop, jazz i blues," uvedl Sidovský.

Podle ředitele pořádající agentury Brothers Music Agency Patrika Jedličky bude koncert součástí evropského turné, na němž Warwicková vystoupí například i v Curychu a Londýně. "Zpěvačka v Praze zazpívá se svojí doprovodnou skupinou - se synem, hudebníkem Davidem Elliottem, a vnučkou, zpěvačkou Cheyenne Elliottovou," dodal Jedlička.

Dionne Warwicková začínala v gospelovém sboru, s nímž doprovázela Elvise Presleyho. V roce 1962 se vydala na sólovou dráhu s hitem autorské dvojice Burt Bacharach and Hal David nazvaným Don’t Make Me Over, podle něhož pojmenovala letošní turné. Písničky jako Say a Little Pray For You (v české verzi Proč mě nikdo nemá rád), Walk on By, Alfie nebo Do You Know the Way to San Jose patří ke zlatému fondu populární hudby. Stejně jako Heartbreaker, který pro ni napsala skupina Bee Gees, nebo Grammy oceněný hit That's What Friends Are For (Keep Smiling), který nazpívala společně Eltonem Johnem, Stevie Wonderem a Gladys Knightovou.

Jako jedna z nejvýznamnějších ikon populární hudby Warwicková exceluje také na benefičním singlu We Are the World, společně s Michaelem Jacksonem, Bruce Springsteenem, Lionelem Richiem, Tinou Turnerovou nebo Dianou Rossovou. Díky výjimečným pěveckým kvalitám je dodnes vyhledávanou interpretkou duetů, které nazpívala s Glorií Estefanovou, Olivií Newtonovou Johnovou, Plácidem Domingem, Frankem Sinatrou, B. B. Kingem nebo se svou sestřenicí, nezapomenutelnou Whitney Houstonovou, s níž měla společné turné Soul Divas (2004).

Její písně, které několikrát živě zazpívala na předávání cen Oscarů, zní například ve filmech Svatba mého nejlepšího přítele, Dítě Bridget Jonesové nebo v seriálu Simpsonovi. V českém popu mají hity Dionne Warwickové v repertoáru Helena Vondráčková, Marta Kubišová, Ilona Csáková, Jitka Zelenková a Marie Rottrová.