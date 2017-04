Praha - Demolice domu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice potrvá zhruba tři měsíce. Budova by podle odhadu vlastníka, společnosti Flow East, měla zmizet asi za šest týdnů, dalších šest týdnů se bude z místa odvážet suť. Vyplývá to z prohlášení, které ČTK zaslala Veronika Hanzlíková z agentury Best Communications, která developera zastupuje. ČTK na místě zjistila, že firma začala odstraňovat střechu.

Demolice domu, proti jehož zbourání protestovala část veřejnosti i odborníků, začala v sobotu. Dům dělníci bourají od horních pater. Na místě je vidět, že z části střechy už sejmuli plechovou krytinu. "Očekáváme, že demoliční práce budou na místě probíhat přibližně tři měsíce - prvních šest týdnů se bude demontovat samotná budova, po zbylých šest týdnů se z místa budou odstraňovat sutiny," uvedla firma v prohlášení.

Proti zbourání domu se postavila část veřejnosti i odborníků. Investor počítá i s využitím sousedního pozemku tiskárny, která byla po sejmutí památkové ochrany na žádost vlastníka před několika lety demolována. Majitel tvrdil, že je v havarijnímu stavu. Novostavba má také zaplnit téměř celý vnitroblok za hotelem Jalta, jenž také vlastní Flow East. Objekt má mít devět nadzemních a tři podzemní podlaží.

Firma vlastní dům od roku 1994. Náklady na projekt dosahují podle společnosti miliardy korun. Obavu z možného požadování náhrady za zmařenou investici mimo jiné ministerstvo opakovaně uvádí jako důvod, proč dům neprohlásilo za kulturní památku. Flow East v Praze 1 vlastní devět nemovitostí včetně šesti kulturních památek.

Na místě plánované stavby stojí objekt přebudovaný v roce 1920. Budova byla původně navržena architektem Josefem Schulzem, architektem mimo jiné Národního muzea, a dokončena v roce 1880. Její členitá a zdobená fasáda byla ve 20. letech nahrazena jednodušší formou známou do dnešních dnů.

Záměr novostavby v centru Prahy vyvolává léta protichůdné názory. Pražští památkáři dali domu v roce 2010 souhlas, ten je nutný pro každou stavbu v památkové rezervaci. O rok později jej v odvolacím řízení potvrdilo i ministerstvo kultury. Stavební úřad v roce 2013 demolici povolil, magistrát ale i toto rozhodnutí zrušil a musela se posuzovat znovu. Proti demolici byla sepsaná petice, několikrát se proti zbourání domu demonstrovalo.