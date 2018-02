Washington - Červená bunda, v níž hrál James Dean ve filmu Rebel bez příčiny, půjde do aukce a očekává se, že by za ni zájemce mohl zaplatit až 600.000 dolarů (přes 12 milionů Kč). Jak napsala agentura AP, fanoušci dostanou šanci získat předmět spojený s hercem, který zemřel ve věku 24 let. Kultovní snímek Rebel bez příčiny šel do kin v roce 1955, což je také rok Deanovy smrti.

Aukce se bude konat v sobotu v Palm Beach na Floridě. Spolumajitel aukční síně Modern Auctions Rico Baca cenu větrovky, která byla nedávno vystavena na manekýnovi, odhaduje na 400.000 až 600.000 dolarů. K tomu, že jde o hodně peněz, řekl, že je to podobné, jako když se dražily šaty Marilyn Monroeové, saka Elvise Presleyho nebo rukavice Michaela Jacksona. "Reprezentuje to významné období naší kultury z 50. let," řekl Baca.

Dean zemřel při automobilové nehodě v září 1955, měsíc před premiérou filmu Rebel bez příčiny.

Šaty, v nichž Monroeová zpívala na narozeninách prezidenta Johna F. Kennedyho, se v roce 2016 prodaly na aukci za 4,8 milionu dolarů, v roce 2009 jedna z Jacksonových bílých rukavic vynesla téměř půl milionu dolarů a za Presleyho sako dal zájemce 250.000 dolarů.

Bunda z filmu Rebel bez příčiny byla dosud v majetku Michaela Scotta. Získal ji od přítele, jehož strýc Leon Roberts odpovídal za kostýmy při natáčení. V době premiéry filmu byl Scott ve věku dospívání a Dean byl pro něj i jeho přátele v té době hrdinou. "Říkali nám pásci, prožívali jsme podobná muka jako on v tom filmu," řekl Scott.

Deanova bunda má na podšívce visačku Bud Berma, na levém rukávu je propálená cigaretou a má prošitý dolní okraj tak, aby padla Deanovi. "Myslím si, že je v dobrém stavu vzhledem k tomu, jak je stará," řekl Baca.