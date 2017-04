Právě zveřejněno

Zlín - Daňový únik kolem Likérky Drak projedná i olomoucký vrchní soud. Odvolání proti rozsudku zlínského krajského soudu podal státní zástupce i šest obžalovaných. Krajský soud v únoru uložil majiteli likérky Pavlu Čanigovi za krácení daně ve prospěch organizované zločinecké skupiny 11,5 roku vězení, bývalý jednatel distribuční firmy Verdana Robert Sedlařík dostal deset let a čtyři obchodní zástupci tresty od dvou do čtyř let. Škoda podle obžaloby přesahuje miliardu korun.

V kauze je stíhán i někdejší jednatel další distribuční firmy Nápoje Cyrano Dominik Nagy. Jeho případ ale soud vyloučil k samostatnému projednání a v březnu mu nepravomocně uložil osm let. Škoda způsobená státu byla podle státního zástupce Roberta Henzela vyčíslena na 1,29 miliardy korun. Likérku Drak fakticky vlastnil a ovládal podnikatel Radek Březina, hlava lihové mafie, která údajně obrala stát na daních o 6,39 miliardy korun.

Alkohol z nezdaněného Březinova lihu podle obžaloby vyráběl bývalý jednatel a majitel Likérky Drak Čaniga. O distribuci se podle státního zástupce starali někdejší jednatelé a majitelé distribučních firem Nápoje Cyrano Nagy a Verdana Sedlařík. Podle Henzela se v likérce v letech 2003 až 2012 zpracovalo nejméně pět milionů litrů nezdaněného lihu, za léta 2011 a 2012 se navíc jeho přesné množství nepodařilo zjistit.

Jméno Likérky Drak zaznělo i v roce 2012 na počátku metanolové aféry. Etiketa likérky se objevila na barelech s otráveným alkoholem. Čaniga je označil za padělky a nabídl milion korun tomu, jehož informace povedou k odhalení výrobce otráveného alkoholu. Ve zlínském skladu Verdany se pak našel otrávený alkohol. Lihoviny označené etiketou Likérky Drak ale nevyrobila Likérka Drak.