Londýn - Rozhodnutí Severní Koreje opět vyzkoušet balistickou raketu představuje pro Japonsko vážnou hrozbu. Řekl to dnes japonský premiér Šinzó Abe. Zkoušku zároveň označil za nepřijatelnou pro mezinárodní společenství a upozornil, že Pchjongjang ji provedl navzdory několikerému varování.

Severní Korea test provedla dnes ráno. Učinila tak jen krátce poté, co americký ministr zahraničí Rex Tillerson poznamenal, že pokud se nepodaří Pchjongjangu zabránit v dalším vývoji jaderných a raketových zbraní, mohlo by to vést ke "katastrofickým následkům".

"Navzdory důrazným varováním ze strany mezinárodního společenství dnes Severní Korea odpálila balistickou raketu, což je vážná hrozba pro naši zemi a což je absolutně nepřijatelné," zdůraznil podle agentury Reuters Abe, který je teď na návštěvě Británie.

Japonský premiér podotkl, že je kvůli nynějšímu vývoji na Korejském poloostrově nutné posílit americko-japonskou alianci. Řekl, že Čína musí v této otázce zaujmout rozhodný postoj a doporučil, aby proti Pchjongjangu důrazně zasáhlo také Rusko. Podle Abeho vyjádřil ruský prezident Vladimir Putin nad činností KLDR hluboké znepokojení.

Japonský premiér také řekl, že dokud bude Severní Korea pokračovat v provokacích, nebude možné obnovit šestistranná vyjednávání, na jejichž základě se Pchjongjang zavazoval k ústupkům výměnou za rozsáhlou hospodářskou pomoc.