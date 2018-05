Praha - Po mírném ochlazení v tomto týdnu čeká Česko opět oteplení. Následující čtyři týdny mají být teplotně nadprůměrné. Srážek má naopak ubývat. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi počasí, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Nejchladnější ze čtyř předpovědních týdnů by měl být týden od 4. června, ale i tak by teploty měly zůstat v intervalu běžných hodnot pro danou roční dobu," uvedli meteorologové. Dlouhodobý průměr teplot v období od 21. května do 17. června je v Česku 15,4 stupně Celsia.

Po delší době se v tomto týdnu v Česku vyskytly výraznější a zejména plošně rozsáhlejší srážky. Bylo to způsobeno tlakovou níží, jejíž vliv na počasí v ČR ale už skončil. Pršet proto bude méně, příští čtyři týdny budou srážkově spíše průměrné. "Srážky budou mít převážně lokální charakter, proto lze očekávat na našem území velké rozdíly v celkových úhrnech," dodali meteorologové.