Praha - Podnikatel Tomáš Čupr je nově většinovým vlastníkem provozovatele internetové prodejny potravin Rohlik.cz. Ve společnosti Velká Pecka, která e-shop provozuje, získala Čuprova firma dalších 14,52 procenta od společnosti Enern Chili za 186,65 milionu Kč. Vyplývá to ze smlouvy zveřejněné ve Sbírce listin.

Podle údajů v obchodním rejstříku měla Čuprova firma Rohlik.cz investment ve společnosti Velká Pecka dosud 39 procent. Na transakci upozornil server E15.cz, Čupr o získání majority informoval na twitteru.

Společnost Enern Chili měla dosud ve firmě Velká Pecka podíl 35,7 procenta a i po transakci zůstane druhým největším akcionářem. Celkem má firma Velká Pecka, jejímž je Čupr jednatelem, osm akcionářů.

Čupr podle smlouvy zaplatí 60,6 milionu korun hned. Dalších 63 milionů má uhradit nejpozději do dvou let a zbývajících 63 milionů korun nejpozději do pěti let od podpisu smlouvy.

E-shop Rohlik.cz vloni zvýšil obrat meziročně trojnásobně na 960 milionů korun. Firma je dostupná pro 2,5 milionu obyvatel, on-line supermarket obsluhuje zejména zákazníky v Praze a Brně, ale také v dalších krajských městech.

Čupr v létě řekl ČTK, že Rohlik.cz plánuje expanzi do Německa a dalších zemí západní a střední Evropy. Letos očekává tržby minimálně ve výši dvou miliard korun, přestože firma po březnové razii cizinecké policie v jejím skladu přišla na tržbách o desítky milionů korun. Obrat obchodu roste podle Čupra každý měsíc meziměsíčně až o pětinu.

Letos by měla česká e-commerce přesáhnout v celoročních obratech 115 miliard korun. Přibližně třetinu z toho budou tvořit vánoční tržby.