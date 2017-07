Praha - Absentující senátor Strany práv občanů (SPO) František Čuba bude svůj plat a náhrady cestovních výdajů posílat do Studijního fondu Nadace Synot, který založil a financuje další senátor a majitel Synotu Ivo Valenta (za Stranu soukromníků). Čuba to oznámil dopisem předsedovi SPO Janu Velebovi, který dnes Čubovo rozhodnutí zveřejnil.

"Pan docent Čuba zvolil Studijní fond Nadace Synot, tedy vhodný fond, který zabezpečuje podporu studentů a rozvoj mladých talentů," komentoval rozhodnutí Veleba. Příspěvky z fondu jsou poskytovány středoškolákům i vysokoškolákům, kteří míří na zahraniční studijní stáže a pobyty.

Čuba do Senátu už deset měsíců nedochází, důvodem je jeho zdravotní stav. Přesto nemocenskou nenastoupil a pobírá plat a náhrady ve výši zhruba 122.000 korun měsíčně, což se stalo terčem kritiky i v horní komoře. Čuba se následně rozhodl svého platu i náhrad vzdát. To však zákon neumožňuje. Proto se senátor rozhodl plat věnovat nadačnímu fondu či sdružení na podporu studentů nebo talentů.

Valentův fond nezvolil Čuba náhodou, senátor mu to nabídl. Valenta pracoval před 30 lety v JZD Slušovice, které Čuba vedl, jako provozní v hotelu. Nyní Valenta díky společnosti Synot, která působí v hazardním průmyslu, patří mezi miliardáře.

Jednaosmdesátiletý senátor Čuba v horní komoře chyběl od loňského 24. srpna. Odolal výzvám, aby s ohledem na své zdraví horní komoru opustil, neboť své voliče nemůže zastupovat plnohodnotně. Úřadovat chce totiž pouze ze své zlínské kanceláře a do Senátu se vrátit, až mu to zdraví dovolí. Pokud by se mandátu Čuba vzdal, zanikl by Velebův senátorský klub, který má nejmenší možný počet pěti členů. Na Zlínsku by se pak musely konat doplňovací senátní volby.