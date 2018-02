Ilustrační foto - Třetí ročník plzeňského festivalu světla Blik Blik rozsvítí 17. až 18. března zhruba čtyřkilometrovou trasu z centra města přes Rooseveltův most do čtvrti Roudná. Na snímku ze 16. března je instalace na řece Mži německého umělce Jürgena Böhma, která představuje stany připomínající migranty celého světa.

Plzeň - Celkem 16 světelných projekcí, světelných instalací a objektů, často propojených se zvukem a s interaktivními prvky nabídne 16. a 17. března v Plzni čtvrtý ročník festivalu světla. V minulých letech na něj za dva dny přišlo 45.000 lidí. Letos je festival pozve zejména do čtvrti Slovany na 2,5 kilometru dlouhou trasu. Světla oživí fasády domů, starý Mikulášský hřbitov i kostel. Další zastavení budou v areálu pivovaru a také v DEPO2015, kde bude hlavní bod - velkoformátová projekce duhovky lidského oka, řekl dnes novinářům za pořádající DEPO2015 programový ředitel Jiří Sulženko.

Letos poprvé organizátoři při festivalu Blik Blik s rozpočtem 1,7 milionu korun zavedli vstupné ke čtyřem vybraným interiérovým instalacím. Za symbolických 50 korun bude pro dospělé vstup na všechny čtyři tyto části, všechny ostatní zastávky festivalu jsou zdarma. Vstupné je symbolickým příspěvkem na pořádání akce a také snahou pořadatelů u některých interiérových instalací zmenšit návaly diváků.

Lidé se mohou těšit na různé typy instalací - od projekcí a videomapingu po světelné objekty. Například na Mikulášském náměstí si budou moci zahrát obří světelné Člověče nezlob se se 108 půlmetrovými figurkami, v kostele Panny Marie Růžencové uvidí Universum - svítící Slunce o průměru kolem tří metrů, Saturn, Venuši, Merkur a Zemi. Na Jiráskově náměstí budou zavěšené svítící medúzy, radost z prostého analogového světla a hry stínů představí na Mikulášském hřbitově němečtí autoři v instalaci Elektrické jmelí. Interaktivní podívanou slibuje Archifon - kopie barokního oltáře, kterou mohou lidé sami rozeznít.

Festival se dotkne i letošního výročí 100 let od vzniku Československa - jedna ze zastávek nabídne projekci do vodní mlhy s příběhem o prezidentu Tomáši Garriguovi Masarykovi, další část festivalu se bude věnovat animaci o vývoji lva v českém státním znaku. Vrcholem festivalu bude v autobusové hale v DEPO2015 velkoformátová projekce Iris od studia 3dsense, která nechá nahlédnout do hloubky a nejmenších detailů duhovky lidského oka. V asi desetiminutovém příběhu, jehož podrobnosti autoři zatím tají, lidé uvidí projekci oka v tisícinásobném zvětšení, tedy asi o průměru kolem 20 metrů, řekl vedoucí studia Jan Hrdlička.

Na procházku po festivalu, na němž vystavují svá díla studenti plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, umělci z Česka, Německa, Maďarska, Slovenska či Srbska, dostanou lidé mapku.