Praha - Vláda v demisi snížila navrhovanou sazbu daně z příjmů pro lidi s vysokými příjmy z 24 na 23 procent. Navrhovaná sazba pro lidi s nižšími příjmy zůstává na 19 procentech. Opoziční strany návrh kritizují. Uvedla to dnes Česká televize (ČT). Původní návrh představoval proti současné situaci snížení daně pro lidi s nižšími příjmy a zvýšení pro vysokopříjmovou skupinu. Nyní by se snížila daň oběma skupinám.

Dvě sazby daně mají nahradit od příštího roku nynější systém kombinující superhrubou mzdu, daň z příjmů a solidární přirážku k dani pro lidi s příjmem nad zhruba 1,2 milionu korun ročně. Nyní daň pro lidi s nižším příjmem činí podle ČT dohromady 20,1 procenta a pro lidi s vyšším příjmem 23,37 procenta.

Ministerstvo financí v návrhu změn daňových zákonů, zaslaném začátkem února do připomínkového řízení, uvádělo sazby daně z příjmů 19 a 24 procent. Nakonec sazbu pro vysokopříjmovou skupinu snížilo na 23 procent. "My jsme to zaokrouhlili dolů, abyste nám potom neříkali, že navyšujeme daně," řekl ČT premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Změny daní kritizuje opozice. "Zrušení superhrubé mzdy ano, ale snížení daní těm nejbohatším - to znamená nad 115.000 hrubého - je směšné. Doufám, že je to jen vtip," řekla televizi poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD). Předseda ODS Petr Fiala již dříve uvedl, že návrh ministerstva financí je marketingový trik, který nepovede ke zlepšení ani zjednodušení daňového systému.