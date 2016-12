V bavorském Kraillingu plnili 11. října první vlak českou naftou, která zde byla uložená ve skladu zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe. Vlak dorazil 13. října odpoledne do skladu státního distributora paliv Čepro v Třemošné u Plzně.

V bavorském Kraillingu plnili 11. října první vlak českou naftou, která zde byla uložená ve skladu zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe. Vlak dorazil 13. října odpoledne do skladu státního distributora paliv Čepro v Třemošné u Plzně. PR/Správa státních hmotných rezerv

Praha - Insolvenční správce zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe chce po Státní správě hmotných rezerv (SSHR) více než dva miliony eur (56 milionů Kč) a podal na ní proto žalobu. Česko prý skladovalo v německém Krailingu naftu pod cenou a chce doplatit rozdíl. Informovala o tom dnes Česká televize.

"Celou dobu platíme skladovací poplatky podle uzavřené smlouvy. Insolvenční správce nyní přichází s tvrzením, že smlouva je od začátku neplatná. Chce doplatit zhruba 56 milionů korun," řekl ČT předseda SSHR Pavel Švagr. Firma Pluta Rechtsanwalts, která Viktoriagruppe zastupuje, odmítla žalobu komentovat.

Česko mělo celkem v Kraillingu naftu zhruba za 1,2 miliardy korun, po vyhlášení insolvence firmy Viktoriagruppe se k ní ale nemohlo skoro dva roky dostat. První vlak s 980 tunami nafty přijel do ČR 13. října, a to do skladu státního podniku Čepro v Třemošné u Plzně.

Podle ČT dosud do Česka dorazilo 12 vlaků s naftou. Převoz nafty má být dokončen do poloviny příštího roku. Již dříve Švagr uvedl, že má být celkem vypraveno na 70 vlaků. Dopravu do ČR zajišťuje státní distributor paliv Čepro, smluvním dopravcem je ČD Cargo. Podle Švagra přeprava paliva nebude stát více než 60 milionů korun.

Česko může mít část zásob nafty uskladněnu v Německu na základě dodatku smlouvy o skladování specifických zásob z roku 2004, který v roce 2010 uzavřela SSHR. Správa tehdy argumentovala například tím, že stát uskladněním části zásob nafty v Německu ušetří desítky milionů korun. Švagr v minulosti několikrát uvedl, že předchozí vedení správy ale neodhadlo všechna potenciální rizika, která z kontraktu vyplývala.