Praha - V podzimní sezoně se Česká televize (ČT) v dokumentární tvorbě zaměří na důležité historické okamžiky nebo dnešní život v místech, kde se dějí události ovlivňující celý svět. Diváci se dozví, jak Češi pomáhají zachraňovat ohrožené živočichy na celém světě. ČT připomene i sté výročí od narození Miroslava Horníčka. O tom, jaké dokumenty uvede na podzim, dnes zástupci ČT informovali novináře.

Generální ředitel ČT Petr Dvořák připomněl, že dokumenty tvoří významný podíl v programu stanice. "Jen v loňském roce jsme odvysílali přes 5500 hodin dokumentárních pořadů, to je 230 dnů, natočili desítky nových projektů a umožnili vznik 29 dokumentárních filmů, které posléze mohli vidět diváci v kinech nebo na prestižních evropských festivalech," uvedl k tvorbě, která se podle něj ale nedá moc plánovat, protože "dokument přichází, jak se mění život kolem nás".

V roce, kdy si Češi připomínají osmičková výročí, se ČT s dokumenty připravenými pro podzimní období bude obracet do historie. Dva projekty připomenou 400 let od třicetileté války. Šestidílné docudrama, tedy dokument s hranými prvky a velkou výpravou, Železný věk ukáže na osudech jedinců, jak se prožívala třicetiletá válka v Evropě, uvedl ředitel programu ČT Milan Fridrich. Druhý snímek z téže doby, dokument Vyjednavači vestfálského míru vznikl v koprodukci se stanicemi z Belgie, Německa, Francie, Polska a Švédska.

ČT uvede pokračování cyklu Dovolená ve starých časech. Předchozí Dovolená v protektorátu, která měla rozměry reality show a soutěžilo se v ní o peníze, získala zahraniční televizní cenu, ale budila také kontroverze. Její protagonisté měli být v úplné izolaci, v médiích se ale třeba řešilo, zda jim tvůrci načas nevrátili mobilní telefony, což ti odmítali. Někteří také kritizovali spojení slova dovolená s pobytem v době plné nacistického teroru. Projektu sice klesala sledovanost z 518.000 u prvního dílu na 360.000 lidí u posledního, sklidil ale i pozitivní ohlasy, zejména v zahraničí.

Nová série Dovolená v éře páry podle Fridricha ukáže několik rodin pracujících v továrně v době průmyslové revoluce kolem roku 1860. "Zažijí dvanáctihodinový pracovní den, jaké to je pracovat šest dní v týdnu a vyžít s penězi, které tehdy lidé dostávali," uvedl.

Do kinodistribuce půjde na podzim film Jany Andert V Mosulu, který soutěžil v Karlových Varech a přináší syrové svědectví z irácké válečné fronty. Autorka byla osm měsíců součástí elitní irácké jednotky, která operovala v Mosulu. "Ukázat válku takovou, jaká je, jde jediným způsobem - stát se její součástí," řekla dnes. Prožívala prý válku stejně jako členové jednotky, viděla trpící i umírající. Šlo mi hlavně o to, že to chci předat, vnímala jsem to jako práci, řekla k tomu, co na vlastní oči viděla, tedy válku, která "není jako v hollywoodském filmu".