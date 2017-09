Praha - Česká televize (ČT) na kanálu ČT art na podzim oslaví 50 let brněnské Husy na provázku a 110 let Divadla na Vinohradech. ČT art ve svém podzimním programu dále nabídne cykly s Davidem Vávrou, Rudym Linkou, Jaroslavem Brabcem a Dariou Klimentovou. Různé pořady se zaměří na hudbu, architekturu, výtvarné umění i tanec. Chybět nebude ani Kino art uvádějící slavné snímky světové kinematografie a sérii filmů režiséra Akiho Kaurismäkiho. Novináře o tom informoval výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl.

Výročí vzniku Husy na provázku se bude na podzim vedle přímého přenosu představení Lásky jedné plavovlásky, plavovlásky jedné lásky také věnovat stejnojmenný desetidílný dokumentární cyklus. "Chtěl bych divákům představit tu neuvěřitelnou energii, s jakou půlstoletí divadlo pracuje na uchvacujících inscenacích," uvedl režisér dokumentu Aleš Kisil.

Vinohradské divadlo vzniklo 24. listopadu 1907. Přesně v den výročí uvidí diváci ČT art v přímém přenosu hru Hašler v režii Tomáše Töpfera. Režisér a principál Divadla na Vinohradech Töpfer je v případě přímých přenosů divadelních představení skeptický. "Jsou buď špatné, nebo ještě horší. U televizních obrazovek chybí účast publika," podotkl.

Obavy z přímého přenosu má také představitel hlavní role Petr Rychlý. "Já jsem se vždy přímým přenosům vyhýbal, takže určitě očekávám trému, ale budu se snažit, aby byla tvůrčí. Budu si to chtít užít, ale vím, že to nervy budou. Představení je pro mě velice obtížné, zpívám tam čtrnáct písniček a do toho hraje živá kapela, takže z té odpovědnosti mám strach," řekl ČTK Rychlý. "Ale na druhou stranu je to něco nového a elektrizujícího, takže si myslím, že je to skvělý nápad a může si to užít i divák doma," dodal.

Pokračování se na podzim na ČT art dočkají divácky oblíbené Šumné stopy, opět s architektem Davidem Vávrou, tentokrát z Rumunska. Vlastní dokumentární cyklus bude věnován i světově uznávané české tanečnici Darii Klimentové. "Pro klasický balet je velmi důležité stále získávat nové diváky, a to hlavně u mladé generace. Jsem vděčná, že jsem tuto příležitost dostala," řekla Klimentová.

Svůj prostor bude mít také klasická a popová hudba. Vedle záznamů a přímých přenosů různých koncertů ČT art uvede nový diskusní pořad Linka, v němž jazzový kytarista Rudy Linka povede dialog s různými osobnostmi hudebního světa.

Kanál ČT art za čtyři roky existence odvysílal 4555 premiérových pořadů, z toho 305 koncertů, 162 divadelních představení a 563 nových českých dokumentů. Přes 60 procent vysílání tvoří vlastní tvorba. Denně si kulturní stanici ČT pustí v průměru 127.000 dospělých diváků.