Praha - Český statistický úřad dnes ráno oznámí, jak se v únoru dařilo průmyslové výrobě, obchodu se zahraničím a stavební výrobě. Lednové výsledky průmyslu předčily očekávání trhu, když výroba zrychlila meziroční růst na 9,6 procenta. Stavební výroba se po prosincovém růstu vrátila k meziročnímu poklesu o 0,2 procenta a obchod s cizinou vykázal v lednu nižší přebytek než loni.

Průmysl je podle analytiků v příznivém prostředí. Zásadní podíl na rychlém lednovém růstu měl automobilový sektor, který zvýšil výrobu meziročně o téměř 19 procent. Podle nedávných informací Sdružení automobilového průmyslu stoupla výroba tuzemských automobilek v lednu a únoru meziročně o 9,2 procenta. Firmy vyrobily 251.774 aut.

Podle analytika Akcenty Miroslava Nováka zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měl průmysl v nejbližších měsících výrazně zpomalit. "Růst průmyslové produkce však bude slabší než v předchozích letech, a to s ohledem na to, že průmyslové podniky v mnoha ohledech naráží na své kapacitní limity," poznamenal. Většinou analytici očekávají za celý letošní rok zrychlení meziročního růstu průmyslové výroby na 3,5 procenta z loňských 2,9 procenta.

Stavební výroba v lednu klesla zejména kvůli propadu inženýrského stavitelství způsobenému počasím. "V mrazivém lednu se nikdo příliš nehnal do výstavby a oprav silnic," komentoval vývoj Jiří Cihlář z firmy NextFinance. Pozemní stavitelství naopak v lednu posílilo.

Zahraniční obchod byl v lednu v přebytku 19,4 miliardy korun, což ale bylo meziročně o 1,5 miliardy korun méně. Výsledek nepříznivě ovlivnilo prohloubení deficitu obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji, s ropou a zemním plynem. Naopak kladný vliv na něj měl vyšší přebytek obchodu s auty. Dovoz do Česka ale rostl o osm procent, zatímco vývoz rostl o pomalejších 6,7 procenta.

Z odhadu Asociace exportérů by měl vývoz do května výrazně zrychlit tempo a meziročně růst o téměř 12 procent. Předpoklad je ale podmíněn udržením kurzu koruny nad 27 korunami za euro a tím, že nebude omezen vývoz z Evropy do USA. Bankovní rada České národní banky minulý týden rozhodla, že bude v intervencích pokračovat, guvernér Jiří Rusnok ale zároveň řekl, že je banka může ukončit od dubna kdykoli. ČNB brání kurz koruny kolem 27 Kč/EUR od listopadu 2013, za nákup eur utratila do letošního ledna 1,3 bilionu korun.