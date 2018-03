Praha - ČSSD, TOP 09 a STAN podpoří odvolání Zdeňka Ondráčka (KSČM) z čela sněmovní komise pro kontrolu generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Krok podporují i lidovci, kteří zároveň navrhují Ondráčkovo odvolání i z funkce řadového člena komise. Strany také kritizují premiéra v demisi Andreje Babiše za změnu postoje ke kauze. ČSSD premiérovo jednání označila za pokrytectví, podle STAN Babiš ohýbá realitu. Podle předsedy poslanců KSČM Pavla Kováčika byla volba Ondráčka demokratická. Babiš si podle něj má rozmyslet, s kým chce vládnout. Pohrozil zastavením rozhovorů o podpoře vlády.

ČSSD podpoří odvolání Ondráčka, Babiše obviňuje z pokrytectví

Poslanci ČSSD podpoří odvolání Ondráčka z čela komise pro kontrolu GIBS. Hlasovat by se o tom podle nich mělo tajně. Změnu postoje premiéra Babiše, který o víkendu začal ke zvolení Ondráčka vystupovat kriticky, označili dnes sociální demokraté za pokrytectví. Podle nich byla dohoda mezi ANO a KSČM o podpoře Ondráčka od začátku.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka kritizoval Babišovo vyjádření, že za zvolení Ondráčka mohou ty strany, které nebyly plně zastoupeny na jednání Sněmovny v době hlasování. "Podle našeho názoru je to ukázka cynismu, alibismu a pokrytectví Andreje Babiše. Já jsem byl u těch jednání o obsazení funkcí ve Sněmovně a už někdy na přelomu října a listopadu hnutí ANO slíbilo komunistům, že budou hlasovat pro jejich nominanta na funkci předsedy komise pro kontrolu GIBS," řekl.

Babiš podle něj mohl zvolení Ondráčka zabránit. "Bohatě by stačilo minulý týden, kdy poslanci ANO hlasovali pro pana Ondráčka, aby Andrej Babiš řekl, že pro něj hlasovat nemají. On se samozřejmě zalekl toho veřejného mínění, demonstrací, které se včera (v pondělí) odehrály na náměstí mnoha měst v České republice, a otočil," řekl Chvojka.

ČSSD nyní podpoří návrh na odvolání Ondráčka, nesouhlasí ale s představou lidovců, že by se o tom mělo hlasovat veřejně. "Tajně byl zvolen, tajně má být odvolán, aby nebylo pochyb o tom, že skutečně odvolán je. A také odmítáme to, aby ti, jejichž hlasy byl kolega Ondráček zvolen, si najednou dělali z Poslanecké sněmovny divadlo, jak kdo hlasuje," řekla místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová. Vyzvala také, aby se o odvolání Ondráčka hlasovalo co nejdřív.

Chvojka uvedl, že na pátečním hlasování o Ondráčkovi chybělo několik poslanců ČSSD, podle něj to bylo způsobeno plánovanými zahraničními cestami a nemocemi. Odmítl, že by se sociální demokraté snažili usnadnit volbu snížením počtu přítomných. Při nynějším hlasování by podle Chvojky měl chybět pouze jeden poslanec ČSSD a všichni přítomní budou hlasovat pro odvolání Ondráčka.

TOP 09 podpoří odvolání Ondráčka, místo něj nikoho nenavrhne

TOP 09 podpoří odvolání Ondráčka z čela sněmovní komise pro kontrolu generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Vlastního kandidáta místo něj stavět nebude, je připravena podpořit zástupce některé demokratické strany, řekli dnes novinářům představitelé TOP 09. Vyjádření premiéra Babiše (ANO) o tom, že si zvolení Ondráčka nepřál, označili za frašku.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil řekl, že se Babiš snaží svalovat vinu za zvolení Ondráčka na ostatní strany, které nebyly ve Sněmovně plně zastoupeny při hlasování. "Nemůže ale popřít fakt, že poslanci hnutí ANO zvolili Ondráčka do této funkce," řekl. "Jakékoli další obraty jen dokazují, že Andrej Babiš jako správný populista sleduje veřejné mínění a nebrání se okamžitého obratu, pokud zjistí, že voliči mají jiný názor," doplnil.

Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska Babiš lže, když tvrdí, že si zvolení Ondráčka nepřál. "Představa, že by poslanci hnutí ANO hlasovali proti přání předsedy, je absurdní," řekl. Kalousek se také nedomnívá, že by spor o Ondráčka negativně ovlivnil jednání o podpoře vlády mezi ANO a KSČM. "Bude jim muset dát něco jiného. Oni se dohodnou," řekl.

Pospíšil dnes také ocenil vysokou účast na pondělních demonstracích proti zvolení Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS. "Jsem rád, že to lidem není jedno, že tolik lidí přišlo aktivně vyjádřit svůj názor," řekl.

Lidovci chtějí, aby Ondráček opustil komisi pro GIBS úplně

Lidovci dnes navrhnou, aby byl Ondráček odvolán nejen z funkce předsedy komise pro GIBS, ale přišel i o pozici jejího řadového člena. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek dnes novinářům řekl, že by takové rozhodnutí odblokovalo situaci. Ondráček je v komisi jediným zástupcem komunistů, kteří si podle dohod o zastoupení ve sněmovních orgánech nárokují post jejího předsedy.

Zvolení Ondráčka kritizuje opozice a v pondělí proti němu protestovaly tisíce lidí na shromážděních napříč republikou. Kritikům vadí, že se před listopadem 1989 jako policista podílel na potlačování demonstrací proti komunistickému režimu. Bělobrádek dnes uvedl, že nejlepší by bylo, kdyby Ondráček v rámci sebereflexe sám odstoupil, nicméně nevypadá to, že se tak stane.

"Proto budeme navrhovat, aby byl odvolán přímo z komise. Tím odblokujeme situaci, kdy komunisté v rámci poměrů ve Sněmovně měli dohodnuto, že budou mít předsedu. A protože tam je jediný jejich zástupce, tak je to Ondráček," uvedl. Komunisté by si po odvolání Ondráčka z komise mohli zvolit jiného zástupce, následně by se konala nová volba předsedy, uvedl Bělobrádek.

Pokud iniciativa KDU-ČSL neuspěje, je strana připravena podpořit alespoň odvolání Ondráčka z funkce předsedy. Bělobrádek odmítl, že by za zvolení Ondráčka nesly odpovědnost tzv. demokratické strany, jak tvrdí premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že strana bude pro veřejné hlasování. "Aby bylo jasné, co kdo říká a dělá. Kdyby si v ANO udělali jasno o prioritách, tak by (Ondráček) předsedou nikdy nemohl být zvolen," konstatoval.

STAN: Babiš ohýbá realitu, za zvolení Ondráčka spoluzodpovídá

Premiér Babiš podle poslanců hnutí STAN ohýbá realitu a dělá ze sebe disidenta, který zachrání Českou republiku před poslancem Ondráčkem, přitom nese spoluzodpovědnost za jeho zvolení do čela komise pro GIBS. Proti tvrzením ANO, že za zvolení někdejšího příslušníka komunistické policie nemůže, se před novináři ohradil místopředseda STAN Vít Rakušan.

Uvedl, že při jednáních o složení sněmovních orgánů loni na podzim hlavní vyjednávač ANO Jaroslav Faltýnek s Ondráčkem do čela komise počítal. "Faltýnek od začátku operoval se jménem Zdeněk Ondráček, všichni to viděli v tabulkách," uvedl. Už v prosinci proti návrhu některé kluby protestovaly, dodal šéf poslanců STAN Jan Farský.

Hnutí ANO po negativních reakcích na Ondráčkovo páteční zvolení avizovalo, že předloží návrh na jeho odvolání z funkce. "Nás fascinuje, jak dokáže Andrej Babiš ohnout realitu, jak se s pomocí PR snaží, že s tím nemá nic společného," konstatoval Rakušan. Zvolení Ondráčka odpovídá podle něj politice spolupráce ANO s extremisty, komunisty a SPD, která ale narazila na svůj limit - "na člověka, který stál s obuškem v ruce proti lidem, kteří chtěli demokracii v této zemi".

Svými postoji a názorovými obraty podle Farského Babiš totálně převrací hodnoty, jednotlivé pojmy, což otevírá větší pole působnosti pro populisty.

STAN podpoří odvolání Ondráčka, který zasahoval před listopadem 1989 proti demonstracím odpůrců režimu. Za logického nového kandidáta považuje případného nominanta Pirátské strany vzhledem k dřívějším jednáním o složení Sněmovny.