Praha - Česká republika a Itálie chystají společný projekt, ve kterém by mohly společně pomáhat migrantům v Pobřeží slonoviny. Po setkání s italským premiérem Paolem Gentilonim to novinářům řekl český předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD). Česko by mělo do projektu přispět zhruba milionem eur (přibližně 26,14 milionu korun) a pomoci jím ke zlepšení životních podmínek lidí, kteří byli do Pobřeží slonoviny například vráceni z jiných zemí.

Sobotka s Gentilonim připustili, že v otázce migrační krize mají země rozdílné názory. Česko je proti přerozdělování uprchlíků, řešit problém chce především v zemích, odkud přicházejí. "Já jsem informoval pana premiéra o aktivitách, které realizuje Česká republika na Blízkém východě či v severní Africe," připomněl Sobotka alternativní způsoby, kterými chce Česko řešit migrační krizi.

Zmínil také současný projekt výcviku libyjské pobřežní stráže. "Já to pokládám za velmi dobrou cestu, která může pomoci snížit migrační tlaky z Libye směrem do Itálie," řekl Sobotka. V novém projektu, který chystají ministerstva, by pak měly peníze pomáhat začlenit do společnosti lidi vrácené do Pobřeží slonoviny z jiných afrických zemí, kudy směřovali do Evropy.

V africké zemi je podle Sobotky také několik set tisíc lidí bez státního občanství. "Pobřeží slonoviny je jednou z významných zdrojových zemí, pokud jde o migraci," uvedl Sobotka. Ve spolupráci s Itálií by měly peníze uprchlíkům pomáhat zajišťovat ubytování, zdravotní péči, pitnou vodu a zlepšovat jejich vyhlídky na začlenění do společnosti.

V migrační krizi je Itálie společně s Řeckem nejvíce zatíženou evropskou zemí, protože velká část uprchlíků po plavbě přes Středozemní moře skončí právě u italských břehů. Kvůli zlepšení situace v obou zemích před dvěma lety vznikly kvóty na počet uprchlíků, kteří by se mezi jednotlivé členské země měli rozdělit.

Česko kvóty odmítá jako nefunkční, vláda ale zároveň nesouhlasí s kritikou, že je Praha s ostatními státy EU v otázce migrace nesolidární. Sobotka opakovaně zdůraznil, že Česko pomáhá zlepšovat podmínky uprchlíků v zemích, odkud přicházejí, a zasazuje se i o ochranu vnější hranice unie.

Gentiloni při své dnešní návštěvě Slovinska řekl, že všechny členské státy EU musí respektovat středeční rozhodnutí Evropského soudního dvora zamítnout žalobu, kterou Slovensko a Maďarsko napadly unijní systém přerozdělování žadatelů o azyl podle kvót.

Gentiloni: Budoucnost EU není v tom, že někoho vyčlení

Budoucnost Evropské unie nespočívá v tom, že bude někoho vyčleňovat nebo se dělit na východ a západ, uvedl Gentiloni po jednání se Sobotkou. Evropa by se podle jeho představ měla pohybovat společně vpřed. Politici se v dnešních rozhovorech v Praze dotkli také dalších unijních témat i bilaterálních vztahů. Po setkání s novináři je čekalo ještě dvouhodinové jednání.

Gentiloni řekl, že se Sobotkou hovořil o některých svých setkáních s dalšími evropskými lídry. "Musí být jasná zpráva, že můžeme různě vnímat situaci, ale nejsou zde žádné uzavřené kruhy. Budoucnost evropské integrace nesmí být taková, že někoho budeme začleňovat a někoho vyčleňovat. Nemáme zájem, abychom přiživovali myšlenku na rozdělování na západ a východ Evropy," řekl novinářům.

Diskuse se podle italského ministerského předsedy točila kolem unie, Sobotku při ní pokládal nejen jako zástupce Česka, ale i Visegrádu, ve které ČR spolupracuje se Slovenskem, Polskem a Maďarskem. "Dopředu můžeme pokračovat společně, aniž bychom byli nějak rozděleni. Včetně toho, že máme shodné povinnosti a práva," dodal Gentiloni.

Sobotka Gentilonimu představil svou myšlenku, že by země neplatící eurem mohly mít v budoucnu při jednáních eurozóny pozorovatelský status. Itálii označil za důležitého partnera Česka v Evropské unii i Severoatlantické alianci. "Naše vztahy jsou bezproblémové, spojenecké a bez otevřených otázek," konstatoval Sobotka.

Debata premiérů se dotkla i odchodu Británie z unie nebo prohlubování společné evropské obrany. "Ještě budeme mít možnost hovořit během pracovní večeře, budeme se věnovat především bilaterálním vztahům," uvedl Sobotka, podle kterého země spojují kulturní i hospodářské vazby.

Český premiér také ocenil fakt, že Gentiloni je prvním italským předsedou vlády, který do Česka zavítal za posledních deset let. Naposledy Prahu v květnu 2007 navštívil Romano Prodi, který se s premiérem Mirkem Topolánkem a prezidentem Václavem Klausem neshodl v tehdejší debatě o směřování EU.