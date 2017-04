Londýn - Česká republika posílá do Londýna diplomatickou nótu v souvislosti s osvobozujícím rozsudkem v kauze zabitého českého občana. Novinářům to v Bruselu řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který se kvůli tomu sešel k dvoustrannému jednání se svým britským kolegou Borisem Johnsonem. Praha chce od Britů vědět, jakým způsobem by bylo možné případ revidovat.

Česká republika chce podle Zaorálka také slyšet ujištění, že národnost oběti nehrála při rozhodování soudu roli.

Britský ministr Johnson dal dnes najevo pochopení pro rozhořčenou reakci Prahy na rozsudek, řekl Zaorálek. Zdůraznil podle něj ale také, že pro britskou vládu či ministerstvo zahraničí je obtížné ovlivňovat chod justice, takže není jednoduché najít způsob, jak do věci vstoupit.

Osvobozující verdikt, o kterém rozhodla porota, padl v pondělí v britské metropoli. Pachatel, který nebyl uznán vinným ani z úmyslného zabití, se hájil tím, že jednal v sebeobraně. Čin se stal loni v září.

Pokud je v Anglii obžalovaný v podobné kauze zproštěn viny, zákon umožňuje obnovu řízení v případě, že se objeví nové a přesvědčivé důkazy, případně tehdy, když se ukáže, že svědci či porotci se stali terčem zastrašování.

V diplomatické nótě Praha žádá poskytnutí veškerých údajů k případu, například pokud jde o obžalobu a přesné znění rozsudku. Žádá také o informace, jaké zákonné postupy je možné z české či britské strany použít k revizi procesu. "To základní odvolání - jak bychom usuzovali z českého právního řádu - tady možné není," upozornil Zaorálek.

Ministerstvo zahraničí v tiskové zprávě uvedlo, že "ve své nótě požádá o informace o případných mimořádných opravných prostředcích podle britského práva".

Při dvoustranném rozhovoru dnes český ministr Johnsonovi připomněl, že o případu už mluvil v minulosti dvakrát a pokaždé zdůrazňoval potřebu zjednání spravedlnosti. "Pro českou veřejnost a Českou republiku je to strašně důležité vzhledem k obavám, které existují, co se týče bezpečnosti pro ty, kteří dnes žijí v Británii," upozornil Zaorálek.

"Řekl jsem mu, že celá ta věc i celý ten rozsudek tak, jak jsme ho slyšeli, je pro nás těžko skousnutelný a přijatelný," řekl v Bruselu novinářům český ministr.

Johnsona prý upozornil, že existuje kamerový záznam incidentu. Je proto podle Zaorálka těžké dát si "dohromady to, co víme a můžeme částečně vidět, s tím, co je výsledkem, který absolutně zbavuje viny všechny, včetně toho, kdo našeho občana zabil... řetězem a zámkem".

Devětadvacetiletý Raymond Sculley na Čecha, který žil v Británii řadu let, zaútočil podle záběrů bezpečnostní kamery řetězem s bezpečnostním zámkem na kolo a zasadil mu několik ran do hlavy. Pak nad svou obětí stál a podle svědků ležícímu muži řekl: "Podívej, cos mě donutil udělat." Čech podle pitvy zemřel v důsledku silného krvácení.

Černínský palác je podle své tiskové zprávy v kontaktu se sestrou zabitého českého občana a bude ji informovat o výsledcích všech dalších jednání, která v souvislosti s případem česká diplomacie podniká.

Internetovou petici žádající spravedlnost v této kauze zatím podepsalo přes 4800 lidí.

Na webu vznikla petice žádající spravedlnost pro zabitého Čecha

Na internetu vznikla petice požadující spravedlnost pro Čecha zabitého loni v Londýně a kritizující osvobozující rozsudek nad Britem původně obviněným z vraždy.

"(Čecha) ubil k smrti těžkým kovovým řetězem muž, který se u soudu přiznal, že se ohnal touto improvizovanou zbraní a uhodil ho," píše se v textu petice. Přes všechny důkazy "britská justice rozhodla, že za tuto nesmyslnou smrt nenese nikdo vinu," dodává text a vyzývá k podpisu ty, kteří s rozsudkem nesouhlasí.

Devětadvacetiletý Raymond Sculley na muže podle záběrů bezpečnostní kamery zaútočil řetězem s bezpečnostním zámkem na kolo a zasadil mu několik ran do hlavy. Pak nad svou obětí stál a podle svědků ležícímu muži řekl: "Podívej, cos mě donutil udělat." Čech podle pitvy zemřel v důsledku silného krvácení.

"Já vím, že je to nezávislý soud a že bychom měli výsledky nezávislých soudů respektovat. Ale nikdo mi nemůže zabránit, abych byl kritický, pokud se domnívám, že mi věci nehrají," řekl Zaorálek v úterý. O věci dnes chce v Bruselu jednat i s britským ministrem zahraničí Borisem Johnsonem.

Některé komentáře pod peticí spekulují, že rozhodnutí soudu bylo politicky motivované vzhledem k protipřistěhovaleckým náladám v Británii v souvislosti s odchodem země z Evropské unie.

Britské velvyslanectví v tiskovém prohlášení v úterý uvedlo, že v případu se postupovalo v souladu s britským právem a právními procesy. Uvedlo rovněž, že rozhodnutí týkající se obžaloby jsou nezávislá na britské vládě.