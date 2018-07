Berlín - Česko a Německo chystají prezidentskou smlouvu o vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan. Podepsána a schválena oběma stranami by podle českého ministra dopravy Dana Ťoka mohla být do konce příštího roku. Ťok, podle něhož by se s výstavbou koridoru mohlo začít o něco dříve než v dosud plánovaném roce 2030, to dnes v Berlíně řekl ČTK po jednání s německým ministrem dopravy Andreasem Scheuerem.

"Intenzivně připravujeme prezidentskou smlouvu, která by měla popsat ten bod spojení a vůbec celý ten projekt. To bude smlouva, kterou budou muset schválit jak obě komory parlamentu českého, tak i Bundestag (Spolkový sněm)," uvedl Ťok. "Technicky se o ní ještě určitě bude pár měsíců jednat, a pak půjde do legislativního procesu, a tam si myslím, že to vezme možná rok," poznamenal s tím, že by se proces ratifikace prezidentské smlouvy mohl uzavřít koncem roku 2019.

Nová vysokorychlostní trať má zkrátit jízdní dobu mezi Prahou a Drážďany na jednu hodinu a ministerstvo dopravy si od ní slibuje, že zároveň odvede část dopravy z dlouhodobě přetížené konvenční tratě v údolí Labe. Odhady nákladů na celou trasu jsou kolem pěti miliard eur (129 miliard korun) a výstavba má podle dosavadních plánů začít kolem roku 2030.

Ťok ale věří, že by se zahájení stavby mohlo o něco urychlit. "Já si myslím, že to nemusí být rok 2030, ale že to může být i dříve," řekl dnes. Samotná výstavba, jejíž součástí je i 26,5 kilometru dlouhý tunel, podle něj bude trvat nejméně pět let.

Zlepšení železničního spojení mezi Prahou a Drážďany považují obě země za prioritní, což dnes potvrdil i Ťokův protějšek Scheuer. Německo přitom původně v plánu dopravní infrastruktury na příští léta tento koridor mezi prioritní stavby nezařadilo. Posléze ale svůj postoj přehodnotilo, což je podle Ťoka i výsledkem každodenní dobré pracovní diplomacie z české strany.