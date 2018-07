V Ostravě začal 18. července 2018 hudební festival Colours of Ostrava. Potrvá do 21. července. Na snímku je vystoupení skupiny N.E.R.D z USA.

V Ostravě začal 18. července 2018 hudební festival Colours of Ostrava. Potrvá do 21. července. Na snímku je vystoupení skupiny N.E.R.D z USA. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - První den festivalu Colours of Ostrava byl ve znamení deště, věže bývalé vysoké pece nasvícené v barvách české národní trikolory a koncertu hlavní hvězdy celé akce - americké kapely N.E.R.D. Z jejích členů nejvíce poutá pozornost zpěvák a producent Pharrell Williams. Kapela vystoupila v noci před téměř naplněnou plochou u hlavní scény festivalu.

Nasvícení bývalé věže vysoké pece, která dnes nese moderní skleněnou nástavbu postavenou podle návrhu architekta Josefa Pleskota, řešilo vedení industriálního areálu Dolních Vítkovic v posledních dnech. Zapojilo se tak do oslav 100. výročí vzniku Československa. "Chopili jsme se nápadu, který vznikl na krajském úřadě. Vše proběhlo velmi narychlo. Hodně jsme řešili, aby byla trikolora správně poskládaná. Oslovili jsme i architekta Pleskota, který nad projektem dohlížel," řekl ČTK ředitel areálu Petr Koudela. Dodal, že angažovali dva horolezce a ti upravili stávající osvětlení vrcholku dominanty průmyslového areálu.

Věž se v barvách poprvé rozsvítila dnes okolo 21:30. Nové osvětlení jí zůstane až do zimy. Odkazovat bude právě na jubileum republiky. Krátce po rozsvícení červených, modrých a bílých světelných pásů areál festivalu zcela ovládla americká kapela N.E.R.D. v čele se zpěvákem a producentem Pharrellem Williamsem. Hlavní hvězda letošního ročníku na pódiích vystupuje po sedmileté pauze a v Česku se objevila úplně poprvé. Během ostravského koncertu Pharell Williams zpíval a hrál na klavír i klávesy.

První festivalový den téměř celý propršel. Ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová se deštivého počasí nebojí. Podle předpovědí mají vydatnější srážky vydržet až do čtvrtka, tedy první dva dny čtyřdenního festivalu. Déšť ale podle Holušové lidi spojuje a vytváří nečekaná setkání a situace. "Musíme se smířit s tím, že prostě bude pršet. Bude nám ale krásně, pokud si dovolíme si festival užít," řekla Holušová. Těším se na vzrušující festival. Na nevídaná setkání a propojení, protože déšť lidi spojuje. Vytváří věci, které bychom jinak nenaplánovali. Ten nahoře to určitě zaranžuje dobře. V pátek a v sobotu zase budeme mít velkou oslavu slunce. Osobně se těším snad jako nikdy před tím," řekla novinářům Holušová.

Festival zahájila obnovená premiéra Mše Leonarda Bernsteina s Vojtěchem Dykem. Uvedena byla v Multifunkční aule Gong hned dvakrát. Dyk pak na festivalu vystoupí i s kapelou B-Side Band. Festival, jehož návštěvnost se pohybuje kolem 50.000 lidí, zatím není vyprodaný. K dispozici jsou čtyřdenní i jednodenní vstupenky. V industriálním areálu Dolních Vítkovic nabídne festival na 21 venkovních i krytých scénách přes 350 programových bodů - koncertů, divadel, workshopů, diskusí, filmů i výtvarných akcí.