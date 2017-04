Praha - Česká národní banka v únoru v rámci intervencí proti posilující koruně na devizovém trhu utratila zhruba 220 miliard korun za nákup eur. Jde po letošním lednu o druhý nejvyšší měsíční objem od zahájení intervencí v listopadu 2013. Od té doby do konce února tak ČNB intervenovala v objemu zhruba 1,5 bilionu korun. Vyplývá to z údajů o devizových obchodech, které centrální banka zveřejnila.

Režim devizových intervencí, který ČNB zahájila s cílem oslabit korunu a držet její kurz poblíž 27 Kč/EUR, tento čtvrtek ukončila. Podle analytiků celkově za intervence ČNB utratila zhruba dva biliony korun, protože v březnu podle nich musela intervenovat za asi 500 miliard korun. Důvodem nárůstu byl právě tlak investorů s blížícím se očekávaným koncem intervencí a i údaje o rostoucí inflaci.

Podle ekonomů objem devizových rezerv tak zřejmě již k dnešku překonal hranici 70 procent HDP. "Celkově odhadujeme březnové intervence mírně přes 500 miliard korun. V letošním roce objem intervencí již překonal 1100 miliard a za celé období trvání kurzového závazku ČNB intervence přesáhly 2000 miliard korun," uvedl například hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Dodal, že před zahájením intervencí byl objem devizových rezerv zhruba 20 procent HDP.

ČNB momentálně patří podle hlavního ekonoma Cyrrus Lukáše Kovandy k centrálním bankám s jedním z nejvyšších objemů devizových rezerv vůči HDP na světě. "Výše rezerv a hlavně tempo jejich růstu od začátku letošního roku bylo pro ČNB jedním z důvodů ukončení intervenčního režimu hned v prvních dnech druhého čtvrtletí," uvedl.

ČNB dlouhodobě tvrdí, že jí růst devizových rezerv nevadí a není v tomto ohledu omezena žádným limitem. Devizové rezervy ale mohou přivést centrální banku do účetní ztráty, a to kvůli jejich přecenění po ukončení kurzového závazku. Ale i v tomto případě ČNB dlouhodobě uvádí, že její hlavní úlohou není vytváření zisku, ale péče o cenovou stabilitu. Z výsledků hospodaření ČNB za loňský rok vyplývá, že v jejím rezervním fondu by měla banka mít i se ziskem 46,5 miliardy korun za loňský rok zhruba 60 miliard korun. Kovanda upozornil, že z dnešních čísle vyplývá, že ztráta ČNB z přecenění únorového objemu intervence nyní na základě aktuálního kurzu koruny představuje tři miliardy korun.

Devizové rezervy České národní banky vzrostly během března o 17 miliard eur. V korunách se zvýšily o 462,5 miliardy a vyšší byly i v dolarech. V korunách tak devizové rezervy ke konci března stouply na 3,3 bilionu Kč.

ČNB: Udržování závazku neodpovídalo ekonomickým podmínkám

Na jednání bankovní rady ČNB už minulý týden převažoval názor, že za současné situace neodpovídá udržování kurzového závazku makroekonomickým podmínkám. Vyplývá to ze záznamu z jednání, který dnes ČNB zveřejnila. Podle záznamu rada právě velkou část diskuse věnovala optimálnímu načasování konce kurzového závazku.

Podle záznamu z minulého týdne se členové rady shodovali v tom, že v zájmu zachování předvídatelnosti a věrohodnosti měnové politiky do budoucna je třeba dodržet tzv. tvrdý kurzový závazek, tedy neukončit používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém čtvrtletí letošního roku.

"Byly přitom posuzovány možné přínosy a náklady konce kurzového závazku již počátkem druhého čtvrtletí ve srovnání s variantou jeho dalšího pokračování. Převažoval názor, že za stávající situace neodpovídá udržování kurzového závazku již nadále makroekonomickým podmínkám," uvádí záznam.

Pokračování závazku navíc mohlo podle diskuse členů rady posilovat rizika vzniku makrofinančních nerovnováh. Odklad ukončení o několik málo měsíců by navíc neposílil podstatným způsobem udržitelnost plnění inflačního cíle do budoucna, uvádí záznam.

Zároveň ale podle záznamu na jednání zaznělo, že pokračování kurzového závazku do poloviny letošního roku či déle, bylo ze strany ČNB avizováno. Navíc by umožnilo zohlednit další data i analýzy a celkově by zvýšilo pravděpodobnost, že se měnová politika nebude muset v dohledné době vracet k používání nekonvenčních nástrojů.