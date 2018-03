Praha - Česká národní banka (ČNB) dnes oznámí počet zadržených padělaných a pozměněných bankovek a mincí v loňském roce. V letech 2015 a 2016 jejich počet vždy klesl, předloni to bylo dokonce o třetinu na 3646. Z toho bylo 2132 padělků českých bankovek a mincí.

Za tři čtvrtletí loňského roku pak ČNB zadržela zatím 2078 padělků, což bylo meziročně o dvě procenta méně. Z toho bylo 893 padělků v českých korunách, 871 padělků v eurech a 180 padělků v dolarech.

Vedle toho zadržela centrální banka v prvních devíti měsících loňského roku 368 napodobenin, ve stejném období předloni to bylo 2992 kusů. Napodobeniny jsou na rozdíl od padělků většinou vyrobeny za jiným účelem než udáním do oběhu. Jsou to například filmové rekvizity, učební pomůcky nebo reklamní předměty.

Padělatelům hrozí v Česku za zločin padělání a pozměnění peněz až osm let vězení. V případě organizované skupiny či značného rozsahu trestné činnosti je trest až desetiletý.