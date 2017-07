Vrbětice (Zlínsko) - Likvidační a záchranné práce v areálu ve Vrběticích, kde v roce 2014 vybuchly dva sklady s municí, potrvají do poloviny příštího roku, pokud práce policie a hasičů nezkomplikuje počasí. Na tiskové konferenci to dnes řekl první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Dva sklady s municí vybuchly v areálu v roce 2014.

"Pokud budou optimální podmínky, tak někdy v pololetí příštího roku bychom byli rádi, kdybychom mohli opustit tento areál, odstranit technická zařízení, ploty ... a předat areál vlastníkům, nájemcům do běžného užívání," řekl novinářům velitel zásahu a ředitel krajské policie Jaromír Tkadleček.

Video: Čištění areálu ve Vrběticích po výbuchu munice má trvat ještě rok 28.06.2017, 19:00, zdroj: ČTK/Zlín

Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, druhý sklad číslo 12 pak 3. prosince téhož roku. Oba vybuchlé sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Munice uskladněná v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena.

V polovině června skončilo ohledání prvního vybuchlého muničního skladu a začalo se připravovat ohledání druhému skladu číslo 12. V případě prvního epicentra šlo podle ředitele Pyrotechnické služby Michala Dlouhého o plochu více než pět hektarů, na které se dělal hloubkový pyrotechnický průzkum. Našlo se tam 3700 kusů munice s aktivními částmi, z nich asi 260 kusů bylo zničeno v trhací jámě, zbytek odvezen a zlikvidován v Libavé. Na místě byly také tisíce či desetitisíce fragmentů.

Práce na druhém epicentru budou podle Dlouhého náročnější a nebezpečnější vzhledem k množství i druhu munice, jsou tam například dělostřelecké miny a granáty. "Je to munice, která je konstruovaná, aby zabíjela. Nachází se tam ve stavu, kdy prošla žárem a dopadem na místo, jsou tam poškozené iniciační prvky," řekl ČTK Dlouhý, podle kterého jde o tisíce kusů munice. U druhého epicentra byla munice výrazněji rozházena do prostoru.

Pracovat se tam začne v sobotu. Dotkne se to obyvatel okolních obcí, v určitých hodinách se totiž uzavře silnice z nedalekých Haluzic do Lipové. Silnice v blízkosti místa druhého výbuchu bude neprůjezdná vždy od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00. Omezení potrvá minimálně do konce roku. Silnice byla uzavřena již těsně po výbuších, místní protestovali, že musí území objíždět a stojí je to spoustu peněz.

Policie na místě provádí čtyři základní činnosti - ohledání, hloubkový pyrotechnický průzkum ve vybraných prostorách a plošný pyrotechnický sběr, současně střeží nebezpečný prostor. Areál je oplocen, plot je dlouhý asi 11 kilometrů. Z hlediska plošného čištění je již bez munice asi 20 procent území. "Po létě a podzimu by měla být asi polovina areálu vyčištěná. Bude záležet na tom, co se najde u objektu 12," uvedl Tkadleček.

Dodal, že se množí snahy o vniknutí do areálu. Příčinou by mohla být i snaha u uvolnění zvěře, která se v areálu vyskytuje. "Vznikla vlastně umělá obora, máme problémy s přemnožením černé zvěře, řešíme s myslivci případný odlov nebo vypuštění zvěře z areálu," řekl Tkadleček.

Čunek: Směna pozemků ve Vrběticích by mohla být do konce roku

Směna či prodej pozemků v areálu bývalých muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku by mohla být vyřešená do konce roku. Novinářům to dnes řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL). Majitelé se ke svým pozemkům po výbuchu dvou skladů s municí v roce 2014 nedostanou, areál je oplocen a střežen. Likvidace munice, která je po výbuších rozeseta po areálu, by mohla skončit v polovině příštího roku.

"Lidé si lesy koupili, mají úvěry a nemají příjmy. Jsou ve velkém finančním tlaku. Pevně věřím, že tento rok a ještě tato vláda rozhodne o tom, jak se tento majetek vypořádá," uvedl Čunek.

Podle něj jsou posudky u prvních směn téměř hotovy a dopracovávají se do písemné podoby. Směna či prodej pozemků se dlouho odkládala z toho důvodu, že znalci nemohli na pozemky vstoupit kvůli bezpečnosti.

"Dělá se z toho trošku věda. Standardní způsob, kdy odhadce počítá stromy, nejde použít. Velké části majetků byly nakupovány v několika měsících před výbuchem, posudky jsou poměrně čerstvé, byly vzaty katastrem a finančním úřadem, jsou verifikovány a dohodli jsme se, že právě tyto lze použít v doplnění s družicovými snímky. Kdyby byla potřeba nějaká opravdová podrobnost, dají se použít drony," řekl ČTK Čunek. Vyjádření státního podniku Vojenské lesy a statky ČR (VLS), který byl pověřen vypořádáním majetkových vztahů, ČTK zjišťuje.

O výkupu nebo směně pozemků ve Vrběticích rozhodla vláda před rokem 17. února. Areál by měl podle vládních plánů nadále zůstat bez munice. Pozemky ve vrbětickém areálu patří několika různým vlastníkům, od státních institucí po soukromé firmy a osoby. Na jedné desetině pozemků hospodaří Vojenský technický ústav. Vláda upřednostnila odkup a směnu pozemků a jejich získání do vlastnictví státu před druhou variantou, kterou byl prodej soukromým subjektům.