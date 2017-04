V jünnanské metropoli Kchun-mingu je největším trhem s čajem pchu-er trh Siung-ta (Xiongda), jenž se nachází na severovýchodě města (na snímku z 12. dubna 2017). Součástí nákupu čaje, který zde nabízejí desítky obchodů, je zpravidla ochutnávka. Pchu-er patří k nejdéle produkovaným a nejkvalitnějším čajům na světě - předpokládá se, že se vyrábí již 1700 až 2000 let. Zvláštní vůně a chuť pchu-eru je dána procesem fermentace.

V jünnanské metropoli Kchun-mingu je největším trhem s čajem pchu-er trh Siung-ta (Xiongda), jenž se nachází na severovýchodě města (na snímku z 12. dubna 2017). Součástí nákupu čaje, který zde nabízejí desítky obchodů, je zpravidla ochutnávka. Pchu-er patří k nejdéle produkovaným a nejkvalitnějším čajům na světě - předpokládá se, že se vyrábí již 1700 až 2000 let. Zvláštní vůně a chuť pchu-eru je dána procesem fermentace. ČTK/Mikolášková Lucie

Kchun-ming (Čína) - Čaj pchu-er pocházející z jihočínské provincie Jün-nan je díky své specifické, zemité chuti známý mezi milovníky čaje po celém světě. Méně lidí už ví, že cena tohoto čaje souvisí podobně jako u vína s jeho stářím a může v aukcích šplhat v přepočtu do statisíců korun za kilogram.

Pchu-er patří k nejdéle produkovaným a nejkvalitnějším čajům na světě - předpokládá se, že se vyrábí již 1700 až 2000 let. Zvláštní vůně a chuť pchu-eru je dána procesem fermentace.

V jünnanské metropoli Kchun-mingu je největším trhem s čajem pchu-er trh Siung-ta (Xiongda), jenž se nachází na severovýchodě města. Součástí nákupu čaje, který zde nabízejí desítky obchodů, je zpravidla ochutnávka.

Když návštěvník přijme pozvání k degustaci, prodavač vybere kotouč odpovídající zákazníkovým představám a speciálním nožíkem z něj část odřízne. Zalije lístky horkou vodou a dá z malé skleněné misky vyzkoušet nápoj kupujícímu. Přitom popíjí s ním. Není-li čaj podle zákazníkova vkusu, nabídne prodavač k ochutnání jiný.

Degustace čaje pchu-er se podle expertů co do složitosti vyrovná ochutnávání vína. Chuť pchu-eru by v žádném případě neměla být svíravá, spíše nasládlá až medovitě zemitá.

Ačkoli trh Siung-ta v Kchun-mingu navštěvují často i cizinci, v podstatě nikdo z prodavačů nemá znalost ani základních anglických slov. Ke komunikaci používají v Číně tolik oblíbené mobilní telefony. Buď cenu čaje za jeden kotouč zobrazí na displeji, nebo použijí překladač. Čínské věty píší či namlouvají do mobilu a zákazníkovi ukážou či přehrají anglický, případně i český překlad. Nutno přiznat, že prodavači se často svému telefonu věnují i v průběhu ochutnávky, takže zákazník si připadá lehce opomíjený.

Zákazník by měl mít při nákupu alespoň přibližnou představu, o jaký čaj má zájem. Existují dva základní druhy čaje pchu-er, světlejší varianta má čínský název šeng, tmavšímu pchu-eru se čínsky říká šu. Znalci, sběratelé a odborníci se zajímají převážně o světlou variantu.

Materiálem pro výrobu klasického světlého pchu-eru je velkolistý zelený čaj z provincie Jün-nan, který podstoupí proces přirozené fermentace. Ten může trvat několik let, až desítek roků. Počáteční zelená barva čaje se postupem času změní na tmavší barvy.

Výroba tmavého pchu-eru zvaného šu byla zahájena v 70. letech. Tehdy rychle začala růst poptávka po archivních čajích typu šeng, a tak se hledala metoda, která by chuť zralých, nesmírně drahých čajů typu šeng napodobila. Také v tomto případě je základním materiálem velkolistý zelený čaj z provincie Jün-nan, který se nahromadí do několika vrstev, jež se navlhčí a zakryjí textilií, aby při vyšší teplotě a vlhkosti, za účasti mikroorganismů mohlo dojít k umělé, zrychlené fermentaci. Po fermentaci trvající několik týdnů je čaj opětovně sušen a lisován. Západní konzumenti nejčastěji znají právě variantu šu.

Na trhu Siung-ta se pchu-er většinou prodává lisovaný do kotoučů po 375 gramech. Cena se přitom může v závislosti na kvalitě a letitosti hodně lišit, běžně jsou nabízeny čaje v rozmezí mezi 30 a 100 jüany (110 až 365 Kč) za kotouč, ve stejném obchodě ale mohou být jen o pár polic dál vystaveny čaje za 1800 jüanů (6555 Kč).

Kromě disků čaje lze koupit i čaj sypaný nebo třeba chryzantémový. Provincie Jün-nan je totiž známá tím, že se zde k výrobě pokrmů i čajů často používají květiny. Dalším zbožím jsou čajové stolky, konvice, nožíky a jiné doplňky.

Název čaje pochází od města Pchu-er v provincii Jün-nan, ve kterém už dávno v minulosti pěstitelé a výrobci prodávali své čaje pěstované v okolních oblastech. Protože je pchu-er pojmenován podle místa prodeje, nikoli podle konkrétní oblasti pěstování, je těžké určit, které všechny čaje mohou být za pchu-er považovány. Podle stávající definice je pchu-er produkt vzniklý fermentací ze zeleného čaje z velkých čajových listů natrhaných v provincii Jün-nan.

Podle řady studií má čaj pchu-er pozitivní účinky na lidské zdraví. V čaji byla objevena přírodní antibiotika, antioxidanty, byly také prokázány jisté léčebné účinky na trávení.