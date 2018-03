Peking - Čínský správce majetku Huarong Asset Management Co. Ltd., kterého kontroluje stát, koupil podíl 36,2 procenta v dceřiné společnosti firmy CEFC China Energy. Vyplývá to z prohlášení dceřiné společnosti CEFC.

Podle prohlášení dceřiná společnost správce majetku Huarong koupila podíl v CEFC Hainan ve dvou tranších, v prosinci a únoru. Žádné další podrobnosti zveřejněny nebyly. V CEFC a CEFC Hainan nebyl k zastižení nikdo, kdo by se ke zprávě vyjádřil, napsala agentura Reuters.

Na počátku tohoto měsíce se objevily spekulace, že vedení a provoz společnosti CEFC China Energy převzala investiční agentura, která spadá pod vládu v Šanghaji. Mluvčí CEFC China Energy však agentuře Reuters řekl, že firmu o převzetí nikdo neinformoval a že ji nadále řídí současný management. Navíc se v médiích objevily zprávy, že předseda představenstva CEFC Jie Ťien-ming je vyšetřován kvůli podezření z hospodářské kriminality. Tyto informace firma odmítla. Manažer je mimo jiné členem poradního týmu prezidenta Miloše Zemana, firma působí rovněž v České republice.

Skupina CEFC působí kromě energetiky především ve financích a průmyslu. Podle vlastních údajů je největší soukromou společností v Šanghaji a sedmou největší privátní firmou v Číně. V Česku koupila podíly například v aerolinkách Travel Service, v internetové cestovní agentuře Invia.cz, kapitálově vstoupila do J&T Finance Group, ovládá Pivovary Lobkowicz Group a je majoritním vlastníkem fotbalové Slavie.