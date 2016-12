Peking - První a jediná letadlová loď, kterou má Čína k dispozici, vyjela na svou první plavbu do Tichého oceánu, oznámil dnes čínský tisk. Plavidlo míří do západního Pacifiku, kde se zúčastní plánovaného cvičení.

Letadlovou loď s šesti doprovodnými plavidly monitorují na její cestě Japonsko i Tchaj-wan, kolem jejichž výsostných vod bude s největší pravděpodobností proplouvat.

Čína minulý měsíc oznámila, že její první letadlová loď Liao-ning, kterou Peking zařadil do aktivní služby v září 2012, je nyní bojeschopná. Toto 300 metrů dlouhé plavidlo vzniklo úpravou staré sovětské letadlové lodi Varjag, již Peking koupil v roce 1998 od Ukrajiny bez motorů, navigace a zbrojního vybavení.

V polovině prosince čínská armáda poprvé zapojila svou letadlovou loď s bojovými letouny do vojenského cvičení s ostrou palbou. To se uskutečnilo v Pochajském zálivu u východního pobřeží Číny. Do manévrů se zapojilo deset lodí a deset letadel. Cvičení zahrnovalo nácvik protivzdušné a protiraketové obrany, námořních útoků, průzkumných akcí a fungování systémů včasného varování.

Je pravděpodobné, že loď má posílit čínské námořnictvo při prosazování nároků Číny na téměř celou oblast Jihočínského moře, kudy vedou významné námořní trasy a kde se pravděpodobně skrývají bohatá naleziště ropy. Části Jihočínského moře si nárokují i další státy regionu.

Loni v prosinci čínské ministerstvo obrany potvrdilo, že Peking staví druhou letadlovou loď.