Praha - Skupina CIB Group se oficiálně stala majitelem bytových domů v Praze-Písnici. Prostřednictvím své dceřiné společnosti CIB Rent Písnice byla zapsána jako nový majitel v katastru nemovitostí. Firma o tom dnes informovala ČTK. Více než 700 bytů letos CIB koupila od společnosti ČEZ za zhruba 1,3 miliardy korun. Proti prodeji v uplynulých měsících protestovali nájemníci i radnice, minulý týden ho kritizoval mimo jiné lídr ČSSD do podzimních voleb Lubomír Zaorálek.

"Jsme samozřejmě rádi, že se vše podařilo úspěšně dotáhnout do konce. Teprve teď ale začíná práce na zpracování plánů pro modernizaci a rozvoj sídliště a jejich následném uvádění do praxe," uvedl dnes statutární ředitel CIB Group Dušan Koňařík. Firma se podle něj už obrátila na městskou část Praha-Libuš, do které Písnice patří. Chce s ní spolupracovat na dlouhodobé koncepci rozvoje sídliště. "Nejdříve ale bude nutné celou oblast podrobně zmapovat," dodal Koňařík.

CIB skončila v nedávném tendru na prodej bytů druhá. Získala je poté, co vítěz, firma Kennial patřící do skupiny Arca Capital podnikatele Pavola Krúpy, od koupě ustoupila kvůli určovací žalobě nájemníků. Obyvatelům bytů vadí to, že ČEZ nenabídl byty k odprodeji přímo jim. Stát přes ministerstvo financí vlastní v ČEZ asi 70procentní podíl.

Zaorálek minulý týden uvedl, že ministerstvo financí odmítlo možnost zapojit se do soudního řízení jako vedlejší účastník. Úřad v reakci uvedl, že připojení státu k žalobě nájemníků z Písnice by nemělo smysl. ČEZ podle úřadu nabyl byty před více než 25 lety v souladu s tehdejším právem a nyní management ČEZ ujistil ministerstvo, že byty kupují dvě fyzické osoby s transparentní vlastnickou strukturou.

Člen správní rady CIB Group Alois Přibyl minulý týden ČTK řekl, že společnost zvýší prvním obyvatelům sídliště v Písnici nájemné. Podle tabulky cenové tabulky CIB, kterou má ČTK k dispozici, budou nově například nájemníci bytů 3+1 platit měsíčně 10.000 korun místo současných zhruba 6500 korun. Garsonka 1+1 vyjde nově o 2500 korun více a lidé zaplatí 6500 korun. Největší skok čeká obyvatele bytů 4+1, kteří zaplatí 12.900 korun, dosud platili 7898 korun.

Fond 739 bytů v Písnici byl poslední velkou skupinou bytů ve vlastnictví ČEZ, který již dříve prodal dalších zhruba 7000 bytů z původních přibližně 8000. CIB Group podala nabídku prostřednictvím společnosti Office Rent Prachatice později přejmenované na CIB Rent Písnice.

Soubor panelových domů se 36 vchody tvoří větší část sídliště, které je nedaleko budoucí stanice metra D Písnice. Panelové domy byly postaveny v letech 1987 až 1990 a jsou po částečné rekonstrukci.