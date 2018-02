Praha - Chřipce v Česku podlehlo od začátku sezony do pátku minulého týdne 50 nemocných. Starších 60 let bylo 43 z nich, ostatní byli ve věkové skupině 25 až 59 let. V nemocnici s vážným průběhem chřipky skončilo 199 lidí, uvedl na svém webu Státní zdravotní ústav. Epidemie bude podle něj pokračovat ještě několik týdnů. Nemocných bylo k minulému pátku 1954 na 100.000 obyvatel.

"Domníváme se, že v aktuálním týdnu bylo dosaženo maxima nemocnosti. Před sebou máme několikatýdenní konsolidaci epidemické vlny," uvedli epidemiologové ze SZÚ.

Hlavní hygienička vyhlásila plošnou epidemii na začátku února. Loni byla v únoru epidemie chřipky už na ústupu. Obvykle trvá čtyři až osm týdnů. Loni v nemocnicích skončilo přes 300 lidí a 114 jich zemřelo.

Nejnebezpečnější je chřipka pro seniory a chronické pacienty s nemocemi jako je cukrovka, obezita nebo onemocnění srdce. Úmrtí na chřipku a související zápal plic během epidemie je 435krát pravděpodobnější u nemocných s kombinací nemocí srdce a plic, 240krát vyšší u diabetu s kardiovaskulární nemocí, 120krát u plicních onemocnění a 52krát u samotných kardiovaskulárních chorob, jako je například infarkt, mozková mrtvice, angina pectoris, ale i vysoký krevní tlak.