Hradec Králové - Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) zbaví mandátu krajské zastupitelky ministerskou náměstkyni Kláru Dostálovou (ANO), pokud ji královéhradecké zastupitelstvo samo neodvolá. Chovanec to dnes řekl novinářům v Hradci Králové.

Krajští zastupitelé o věci hlasovali již na konci března a náměstkyni ministryně pro místní rozvoj Dostálovou zastupitelského mandátu zbavit odmítli. Ministr vnitra proto kraj požádal o svolání dalšího jednání, zastupitelé budou o věci hlasovat v pondělí 24. dubna

"Nám nic jiného nezbývá. S panem hejtmanem jsme o tom hovořili, pan hejtman je připraven zařadit tu věc na jednání zastupitelstva Královéhradeckého kraje a pokud nedojde ke zrušení mandátu, budeme postupovat podle zákona a zrušíme to z moci úřední role ministerstva vnitra a pak nechť rozhodne soud," řekl Chovanec, který chce celou věc vyřešit co nejrychleji.

Podle Chovance je ve stejné situaci jako Dostálová i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, která je středočeskou zastupitelkou. Poprvé středočeští zastupitelé věc řešili počátkem března, kdy bod o odvolání Drábové odmítli zařadit na program. Znovu by měli hlasovat 25. dubna.

Chovanec tvrdí, že obě zastupitelky musejí ve svém každém hlasování počítat s tím, že jejich mandát je neplatný. "My jsme deklarovali ten problém už na začátku, stanovisko ministerstva vnitra existovalo už před volbami a to se nemění. Dnes nemohou říkat, že žijí v dobré víře, když užívají mandátu krajského zastupitele, je na nich, jak se rozhodnou. Nechme to případně na nezávislý soud, ale je to běh na dlouhou trať a ony se budou muset zúčastnit pěti, šesti zastupitelstev," řekl Chovanec.

V říjnových volbách se do zastupitelstev krajů dostalo pět vysokých státních úředníků. Tři z nich už neslučitelnost mandátů vyřešili. Náměstek ministryně školství Robert Plaga se místa v zastupitelstvu Jihomoravského kraje vzdal. Naopak Jana Vildumetzová raději opustila místo náměstkyně ministra vnitra a stala se hejtmankou Karlovarského kraje. Náměstkyně ministra financí a zastupitelka Pardubického kraje Lenka Dupáková, dříve Jurošková, vyřešila dilema odchodem na mateřskou dovolenou. Hejtman hradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD) již dříve oznámil, že hradecký kraj vyvine zákonodárnou iniciativu, aby bylo v otázce neslučitelnosti funkcí jasno.

Pokud Dostálová přijde o mandát, obrátí se na právníky Náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) je přesvědčena, že neporušuje zákon. Pokud jí ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) odvolá z funkce krajské zastupitelky, tak je připravena obrátit se na právníky a případně na soud. Dostálová to dnes sdělila ČTK. Chovanec dnes uvedl, že Dostálovou zbaví mandátu krajské zastupitelky, pokud ji královéhradecké zastupitelstvo samo neodvolá. Podle Dostálové ministr postupuje v souladu se zákonem o volbách do krajů. "Nicméně jsem přesvědčena, že nesoulad v zákonech o volbách do krajů a zákonem o státní službě může rozhodnout pouze soud. Jako náměstkyně ministryně postupuji v souladu se zákonem o státní službě, který mi funkci neuvolněné zastupitelky umožňuje," sdělila ČTK Dostálová. Doplnila, že se situací na pondělním jednání bude zabývat podruhé krajské zastupitelstvo. Poprvé jí odvolat odmítlo. Pokud názor nezmění, tak přijde na řadu rozhodnutí ministra, který jí v takové případě může zbavit mandátu. "Teprve následně po dohodě s právními zástupci se případně budu obracet na soud," dodala Dostálová. Ve stejné situaci jako Dostálová je i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, která je středočeskou zastupitelkou. Poprvé středočeští zastupitelé věc řešili počátkem března, kdy bod o odvolání Drábové odmítli zařadit na program. Znovu by měli hlasovat 25. dubna.