Praha - Česko neplánuje, že by přijalo další migranty nad stávajících 12 osob. V rozhovoru pro sobotní Právo to uvedl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). ČR tak nesplní kvótu 1600 migrantů a Evropská unie s ní může zahájit po září řízení, ve kterém hrozí sankce několika milionů eur. Podle ministra za to sankce stojí, rozhodne ale vláda.

