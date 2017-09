Praha - Meteorologové dnes zmírnili výstrahu před silnými bouřkami. Odpoledne a večer by měly zasáhnout jen Prahu, jižní Čechy a část Vysočiny a Středočeského kraje. Výstraha platí od 14:00 do 22:00. Bouře v noci přejdou do trvalého a vydatného deště, který se v pátek bude vyskytovat na většině území Čech. ČTK o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Bouřky budou ojediněle silné, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 milimetrů, kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h. Přívalový déšť může někde zatopit níže položená místa a sklepy.

V pátek spadnou v Čechách teploty pod 20 stupňů Celsia a bude pršet. "Nejvyšší srážkové úhrny očekáváme v Jizerských horách a v Krkonoších, kde může v bouřkách a v dešti celkem spadnout kolem 60 milimetrů," uvedli meteorologové.