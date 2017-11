Praha - Energetická společnost ČEZ žádá o posouzení vlivu plánovaných nových jaderných bloků v Dukovanech na životní prostředí. Ministerstvu životního prostředí dnes předala dokumentaci pro takzvaný proces EIA. ČTK to sdělil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. O financování projektu přitom stále není jasno.

Státní energetická koncepce počítá s výstavbou jednoho až dvou jaderných bloků v každé lokalitě, tedy v Dukovanech a Temelíně. "Proto všechny administrativní podklady i EIA připravujeme na tuto variantu, tedy jednoho až dvou bloků. To ale nesouvisí se samotným rozhodováním o stavbě bloků a jejich počtu, které je daleko před námi. Je to jen nutný podklad pro budoucí rozhodování," uvedl dnes Kříž. Ředitel divize Jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek v červnu ČTK řekl, že v případě rozhodnutí bude nový tuzemský jaderný blok postaven v Dukovanech.

Rozhodnutí o stavbě nového jaderného zdroje v ČR brzdí nejasnosti o způsobu financování. Andrej Babiš, jehož hnutí ANO vyhrálo nedávné sněmovní volby, jako ministr financí v končící vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) několikrát uvedl, že výstavbu bloku by měl financovat samotný ČEZ. To by ale mohlo být mimo jiné nevýhodné pro minoritní akcionáře. Spekuluje se proto o možném rozdělení nebo transformaci firmy.

Nový blok by měl nahradit současné dukovanské bloky, které budou odstaveny zhruba v letech 2035 až 2037. Zronek dnes uvedl, že případná výstavba v Dukovanech výrazně přispěje k zachování i tvorbě nových pracovních míst a sociálního životu celého regionu. "Jadernou energii stále pokládáme v podmínkách České republiky za jedno z nejlepších možných řešení z hlediska ekonomiky i ekologie a EIA je jedním z předpokladů pro následná rozhodnutí o výstavbě samotné," uvedl.

Kříž doplnil, že účelem EIA je zjistit, popsat a vyhodnotit předpokládané vlivy případné výstavby a provozu na životní prostředí a veřejné zdraví. "Proces se uskutečňuje v zákonem definovaných případech, a to vždy dříve, než jsou získána všechna další povolení a než investor začne s vlastní stavbou," uvedl. "Evropská energetika prochází obdobím změn a nejistot a ČEZ chce být připraven na všechny varianty budoucího vývoje," dodal.

Sobotkova vláda neposkytla v dubnu 2014 státní garance na dostavbu dalších dvou bloků Temelína. ČEZ následně tendr na dostavbu elektrárny zrušil. Stavba nových bloků měla být podle původních plánů dokončena v roce 2025 a odhady nákladů se pohybovaly mezi 200 a 300 miliardami korun.

U současných dukovanských bloků tři a čtyři žádá nyní ČEZ Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o nové povolení k jejich provozu. Nynější desetileté licence skončí na konci roku. Pro bloky jedna a dvě už ČEZ od SÚJB nové povolení k provozu získal. Kvůli přípravám na další dlouhodobý provoz firma mimo jiné prodloužila odstávky bloků. Prodloužené a mimořádné odstávky souvisely také s předloňským zjištěním, kdy byly v Dukovanech nalezeny nekvalitní rentgenové snímky svarů.