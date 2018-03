Praha - Vláda v demisi zahájí v pondělí 5. března návštěvy krajů. Nejdříve ministři přijedou do Zlínského kraje, následovat bude 13. března výjezd do Libereckého kraje. O 14 dní později navštíví Středočeský kraj, 9. dubna přijde na řadu Královéhradecký kraj a 24. a 25. dubna se kabinet vydá do Moravskoslezského kraje. Postupně chce vláda v demisi Andreje Babiše (ANO) navštívit všechny kraje. ČTK to dnes oznámila mluvčí kabinetu Barbora Peterová.

Nepůjde o výjezdní zasedání vlády, na kterém by ministři řešili běžnou agendu, ale o jednání, na kterých budou s představiteli krajů mluvit o konkrétních problémech regionů. Mezi tématy jsou například doprava a infrastruktura, zdravotnictví, obnova kulturních památek, sportoviště i školství, uvedla mluvčí.

"Mezi naše prioritní témata patří vybudování dopravní infrastruktury i financování regionálního školství. Každý region má ale svá konkrétní témata a nyní bude příležitost, aby se jimi vláda zabývala," uvedl v dnešní tiskové zprávě Babiš.

Vláda jako celek bude jednat s vedením kraje, jednotliví členové vlády pak sami navštíví místa, která souvisejí s jejich resortem.