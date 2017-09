Až do ruské Arktidy se vydal kvůli mapování stop polárníka, dobrodruha, cestovatele a vynálezce Jana Eskymo Welzla ze Zábřehu cestovatel Martin Strouhal (na snímku). Expedice na ostrovy v moři Laptěvů podle něj přinesla řadu nových poznatků, které doplňují bohatý život tohoto dobrodruha. Ten na Novosibirských ostrovech prožil na přelomu 19. a 20. století tři desítky let života jako lovec, obchodník a eskymácký náčelník.

Zábřeh (Šumpersko) - Až do ruské Arktidy se vydal kvůli mapování stop polárníka, dobrodruha, cestovatele a vynálezce Jana Eskymo Welzla ze Zábřehu cestovatel Martin Strouhal. Expedice na ostrovy v moři Laptěvů podle něj přinesla řadu nových poznatků, které doplňují bohatý život tohoto dobrodruha. Ten na Novosibirských ostrovech prožil na přelomu 19. a 20. století tři desítky let života jako lovec, obchodník a eskymácký náčelník. Strouhal, který je předsedou České welzlologické a cestovatelské společnosti, na malém člunu po řece Janě a po moři Laptěvů urazil více než tisíc kilometrů. Do některých míst se zřejmě dostal jako první Evropan v novodobé historii.

Na cesty se vydal Strouhal sám, vrátil se odtud na začátku září. Cílem bylo získat nové historické poznatky k legendárnímu příběhu Welzla. Expedice navázala na jeho předchozí výpravy na Aljašku, Yukon a do Jakutska. "Samotná cesta přinesla mnoho nových poznatků, které opět doplní mozaiku o životě Jana Welzla. Dostal jsem se do ruské Arktidy do míst, která Jan Welzl považoval za svůj nový domov. Z hlediska bádání o Janu Welzlovi se snad jedná o významný počin, který opět poodhalil roušku historie o našem polárníkovi. To, co jsem viděl, mne utvrzuje v tom, že Welzl byl opravdu extrémním cestovatelem a dobrodruhem," řekl ČTK Strouhal.

Cestu podnikl takřka ve "welzlovském duchu", aby co možná nejvíce poznal život v oblastech, kde kdysi žil i zábřežský dobrodruh. Stejně jako on spoléhal plně na pomoc místních obyvatel, cestu podnikl se dvěma druhy z osad v arktické části řeky Jany. Vyrazil nejdříve do Jakutska a odtud do osady Deputasky, která se nachází 300 kilometrů severně nad Severním polárním kruhem, kde prožil den s pastevci sobů. Na člunu po řece Janě se poté dostal do jinak nepřístupných osad, které jsou historicky spjaty s objevováním severu a výzkumnými výpravami. Zažil i dobrodružné cestování za silného větru v člunu po moři Laptěvů.

Strouhal se nakonec dostal i na ostrov Makar, kde na vlastní oči viděl to, co Eskymo Welzl popisoval. "Viděl jsem bortící se břehy ustupujících ostrovů, které pomalu mizí do moře tak, jak zmizel ostrov Figurin, který Welzl popisoval, který ale dnes již nenajdete. Viděl jsem mamutí kosti, které se válí na pobřeží," doplnil Strouhal. Podotkl, že podle jeho druhů, kteří ho doprovázeli na cestách, i dvou letních obyvatel ostrova byl prý první Evropan v novodobé historii, který do těchto míst zavítal.

Český dobrodruh a cestovatel Jan Eskymo Welzl (1868 - 1948) byl také zlatokop, náčelník eskymáků a nejvyšší soudce na Nové Sibiři. Usadil se nakonec v kanadském Dawsonu, kde také zemřel. Jeho dobrodružství na základě rozhovorů sepsal Rudolf Těsnohlídek. Ve svém rodném městě se dočkal uznání v podobě čestného občanství, jeho tradice zde žije nadále v podobě festivalu dobrodruhů i recesistů s názvem Welzlování.