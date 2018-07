New York - Zatímco kampaň proti sexuálnímu obtěžování známá jako MeToo postupně odhalila zákulisí filmového průmyslu a dalších odvětví, fotografické branži se vyhnula. Tvrdí to americký magazín pro novináře Columbia Journalism Review (CJR), který upozorňuje, že obvinění z nevhodného chování k ženám míří i na prominentní fotografy mimo jiné na Antonína Kratochvíla. Kratochvíl, který pracoval pro zvučné magazíny jako Vogue, Rolling Stone či Newsweek a který dlouhodobě žije v USA, veškerá obvinění odmítá. V reakci na kauzu mu mezitím newyorská fotografická agentura VII, kterou v roce 2001 spoluzakládal, pozastavila členství a zahájila interní vyšetřování.

"Upřímně vám mohu říci, že všechna obvinění jsou smyšlená," napsal Kratochvíl magazínu CJR. "V agentuře jsme měli během mého aktivního působení nějaké neshody, ale nic této povahy," dodal k obviněním.

CJR se však odvolává na výpovědi dotčených žen či na svědectví několika lidí, kterým se oběti údajného Kratochvílova chování svěřily. Jednou z nich je Anastasia Taylorová-Lindová, která tvrdí, že ji v roce 2014 na výročním setkání členů VII Kratochvíl osahával na přirození.

Taylorová-Lindová nijak nereagovala, protože to tehdy chápala jako daň, kterou musí jako mladá žena snažící se dostat do fotografického prostředí ovládaného muži. "Také jsem nic neřekla, protože jsem nechtěla vypadat jako otřepaná hysterka, která si stěžuje. Neřekla jsem nic i proto, že ti lidé, kterým jsem (to říct) mohla, byli v místnosti, což z nich dělalo spoluviníky," dodala.

Taylorová-Lindová také popsala první setkání s Kratochvílem, který nehledě na přítomné kolegy vynesl lascivní poznámku o jejím poprsí. "Takovéto věci se ve VII vždy děly v přítomnosti kolegů a přátel. Každý o tom věděl a každý by řekl jen něco jako ach, to je prostě Antonín," uvedla.

Kratochvíl podle výpovědi čtyř lidí také obtěžoval někdejší členku VII Stephanie Sinclairovou. V roce 2008, než se připojila k agentuře, jí během popíjení kávy vykládal oplzlosti a později ji proti její vůli políbil na ústa, uvedla Lauren Greenfieldová, bývalá členka VII, které se Sinclairová svěřila. Sinclairová se tehdy o vstup do VII ucházela, tak pro ni bylo složité si na zakládajícího člena stěžovat.

O čtyři roky později byla Sinclairová přiřazena do Prahy, kde byl Kratochvíl, kterého proto kontaktovala. V české metropoli se sešli na večeři a na kafe. Podle Greenfieldové si fotograf opět neodpustil obscénní komentáře. Sinclairová jí také řekla, že si stěžovala vedení agentury, které ale nic neudělalo.

Kratochvíl ale svůj vztah se Sinclairovou popisuje jinak. Pozvání, které od ní v Praze dostal, považuje za důkaz, že ji nijak neobtěžoval. "Kdyby se z minulosti cítila jakkoli pohoršená, NEZVALA by mě na večeři a nežádala o profesionální radu," napsal fotograf v reakci na dotaz CJR.

Sama Sinclairová se k incidentům odmítla vyjádřit kvůli důvěrné dohodě, která vyřešila její spor s VII. Greenfield prohlásila, že se jí Sinclairová svěřila v roce 2016.

Také dokumentární fotografka Andrea Bruceová vypověděla, že Sinclairová se jí o obtěžování od vícero členů VII zmínila. Obzvláště pak hovořila o Kratochvílovi. Stejně se vyjádřili i fotoreportérka Newsha Tavakolianová a bývalý člen VII Marcus Bleasdale s tím, že jim o Kratochvílově chování Sinclairová říkala.

CJR zveřejnil výpověď i jisté fotoreportérky, která si přeje zůstat v anonymitě. Te řekla, že ji Kratochvíl obtěžoval obhroublou poznámkou v roce 2005 na fotografickém festivalu, kde měli oba projev. Uvedla, že se tomu tehdy zasmála, aby odvedla pozornost, ale že nikdo z jejích kolegů, kteří tomu byli přítomni, nijak nezasáhl.

Agentura VII v prohlášení, které zveřejnila na svém webu, ujišťuje, že jejím cílem je bezpečné pracovní prostředí, které je otevřené všem, proto ji informace o Kratochvílovi v článku CJR šokovala.

"VII okamžitě pozastavila zakládajícímu členovi Antonínu Kratochvílovi členství a zahájila vyšetřování," uvedla agentura s tím, že provede také svou interní kontrolu za dohledu nezávislé skupiny expertů z médií, z organizací hájících lidská práva i úředních činitelů.

CJR se vedle Kratochvíla věnovala i nevhodnému chování fotografa uruguayského původu Christiana Rodrigueze, který je v branži rovněž dobře znám. O něm již dříve jiná média uváděla, že ženám činil sexuální návrhy výměnou za profesní pomoc. Rodriguez obvinění popřel.