Praha - Export tuzemských firem poroste i v příštím roce, tempo růstu by ale mělo zpomalit na tři až pět procent. Hlavní brzdou vývozu bude pokles poptávky po automobilech v Evropě. Pozvolnému posilování kurzu koruny k euru se exportéři mohou přizpůsobovat zvyšováním produktivity, problém by pro ně představovalo zpevnění kurzu pod 24,50 Kč za euro. Vyplývá to z ankety ČTK mezi analytiky a podnikatelskými svazy.

Díky hospodářskému růstu v eurozóně budou podmínky pro český export v roce 2018 nadále pozitivní. "Nicméně očekáváme, že během roku začne postupně klesat evropská poptávka po automobilech, která se po čtyřech letech nepřerušeného růstu nejspíš dostává do bodu nasycení," uvedl analytik UniCredit Bank Jiří Pour. Automobilový segment tvoří třetinu českého exportu.

Svaz průmyslu a dopravy neočekává, že se struktura exportu výrazně změní. "Český export nadále potáhnou například dopravní prostředky, strojírenství nebo spotřební zboží. Nově začínají naše firmy vyvážet i služby. Velkou roli může hrát i vývoz investičních celků v energetickém průmyslu a vývoz zbraní do nových exportních destinací zejména mimo EU," řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek očekává v roce 2018 zvýšení vývozu o 3,1 procenta. "Za zpomalením růstu vývozu by měla být pomaleji rostoucí zahraniční poptávka a částečně také silnější kurz koruny," dodal Marek.

Posilování koruny může podle Petra Dufka z ČSOB ovlivnit dva typy firem - ty, které pracují tzv. ve mzdě - tedy s minimálními maržemi v pozici subdodavatelů dalších subdodavatelů. "Druhou 'ohroženou' skupinu tvoří ty firmy, které nemají kurzové zajištění. Ať už to přirozené nebo finanční, protože se spoléhaly na příznivější podmínky," uvedl Dufek. Nadále také podle něj platí, že tuzemské firmy mají výjimečnou konkurenční pozici oproti západní Evropě v podobě nesrovnatelně nízkých mzdových nákladů.

Důležitá je především rychlost posilování koruny. Pozvolnému posilování se exportéři mohou dynamicky přizpůsobovat zvyšováním produktivity a jedná se o přirozený projev konvergence české ekonomiky. "Díky zajištění většiny exportérů v roce 2018 by i tak posílení koruny významněji ovlivnilo český export až v roce 2019. Domníváme se nicméně, že by posílení koruny na 24,50 Kč za euro již představovalo pro některé exportéry problém," dodal Pour.

Například Hospodářská komora očekává, že ke zhodnocování koruny vůči euru bude v příštím roce docházet, na konci příštího roku čeká průměrný kurz 25,40 Kč za euro. "Dlouhodobým řešením by byl vstup ČR do eurozóny, čímž by problémy s kurzem koruny úplně odpadly," dodal Špicar.