Praha - Na desítkách míst v České republice dnes opět naměřili dosud nejvyšší teploty pro 2. duben. Rekordy padaly hlavně na východě země. Zřejmě nejtepleji bylo 24,9 stupně Celsia ve Strážnici na Hodonínsku. Vyplývá to z informací meteorologů.

Nová teplotní maxima ukázal na některých místech v Česku teploměr celkem v pěti dnech končícího týdne. Vedle dneška také v úterý, ve středu, v pátek a v sobotu. Rekordní teploty dnes meteorologové zaznamenali ve všech čtyřech moravských krajích, ale i na severu a východě Čech.

Dnešní strážnické maximum překonalo dosavadní rekord 23,3 stupně Celsia z roku 1976. V Brodě nad Dyjí na Břeclavsku naměřili 24,4 stupně, v Dyjákovicích na Znojemsku a v Ostravě-Porubě 24,3 stupně Celsia. O desetinu stupně méně ukázal teploměr ve Vizovicích na Zlínsku a ve Vsetíně.

Teplotní rekordy dnes padaly také na výše položených stanicích. Například na Labské boudě v Krkonoších bylo odpoledne 12,8 stupně Celsia, dosavadní rekord z roku 2014 měl hodnotu 10,3 stupně. Na Lysé hoře v Beskydech tamní stanice zaznamenala 16,2 stupně Celsia, tedy o tři stupně více než v roce 1990. Stanice měří 76 let.

Až 20 stupňů Celsia může být na jihovýchodě a východě Česka také v pondělí, v jiných částech země meteorologové očekávají maxima 12 až 16 stupňů. Podobné teploty by se měly udržet také v úterý.

V Moravskoslezském kraji dnes padaly teplotní rekordy

V Moravskoslezském kraji dnes opět padaly teplotní rekordy. Maxima pro dnešní den byla překonána na všech 16 stanicích, které měří teploty déle než 30 let, řekl ČTK Roman Volný z Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Vůbec nejtepleji bylo v ostravské části Poruba, kde bylo naměřeno 24,3 stupně Celsia. Dosavadní rekord na stanici měřící 49 let byl 21,5 stupně Celsia z roku 1990.

Teplotní maximum pro dnešní den bylo překonáno také na nejdéle měřící regionální stanici v Opavě-Oticích, která je v provozu 136 let a dnes naměřila 23,7 stupně Celsia. Nejtepleji tam dosud 2. dubna bylo v roce 1928, kdy tam bylo naměřeno 21,5 stupně Celsia. Padl tak rekord starý 89 let. Stejně dlouhé rekordy byly překonány například i v Krnově nebo Rýmařově na Bruntálsku.

Podle Volného by se ochlazovat mělo jen pozvolna, ještě v pondělí a úterý by se teploty v regionu mohly pohybovat až okolo 20 stupňů Celsia. Mírné ochlazení lze čekat v polovině týdne.

V horských oblastech na východě Čech padly teplotní rekordy

V horských oblastech na východě Čech dnes padly teplotní rekordy. Například na Labské boudě v Krkonoších bylo odpoledne 12,8 stupně Celsia, dosavadní rekord z roku 2014 měl hodnotu 10,3 stupně Celsia. Naopak nejchladněji bylo 2. dubna na Labské v roce 2013, kdy rtuť teploměru klesla 5,3 stupně pod bod mrazu. ČTK to dnes řekl Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Teplotní rekord padl také v Deštném v Orlických horách, kde dnes bylo 20,4 stupně Celsia. Dosavadní rekord z roku 1990 měl hodnotu 18 stupňů. 2. dubna naměřené minimum, 0,6 stupně Celsia pod bodem mrazu bylo v Deštném v roce 1996.

Teplotní rekordy dnes na rozdíl od soboty odolaly například v Hradci Králové či v Pardubicích. Například v H. Králové dnes rtuť teploměru vyšplhala na 20,9 stupně Celsia, rekord z roku 1976 má hodnotu 22,8 stupně.

Podle předpovědi meteorologů by počasí na východě Čech měla ovlivnit studená fronta, v pondělí má být oblačno až zataženo, na většině území má pršet. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 stupňů Celsia. Podobné počasí má být i v úterý, kdy by v horských oblastech mohlo večer začít sněžit.

Teplotní rekord byl na severu Čech překonán na šesti stanicích

Teplotní rekord byl dnes na severu Čech překonán na šesti stanicích, které měří více než 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, 22,7 stupně Celsia. Tam to ale není maximum pro 2. duben. ČTK to dnes sdělil Pavel Jůza z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V Doksanech je rekord z roku 1976, kdy bylo 23,5 stupně Celsia.

V Ústeckém kraji byl dnes rekord překonán na dvou stanicích, v Teplicích bylo 22,1 stupně Celsia a v obci Smolnice na Lounsku 20,3 stupně. Dosavadní maxima na obou stanicích byla z roku 2011.

V Libereckém kraji rekord padl na čtyřech stanicích. V Doksech bylo předchozím maximem 21,6 stupně z roku 1976. Dnes tam bylo rovných 22 stupňů, to byla nejvyšší teplota v Libereckém kraji. Hodně starý byl i rekord na stanici Souš v Jizerských horách, kde dnes bylo 16,4 stupně. Dosavadní maximum bylo z roku 1981 a bylo o čtyři desetiny nižší. Rekordní byla dnes i teplota v Harrachově, kde bylo 19,1 stupně, a také v České Lípě s 20,5 stupně. Předchozí maxima z obou stanic byla stará jen několik let, v Harrachově 17,1 stupně z před tří let a v České Lípě o jednu desetinu nižší teplota z let 2009 a 2011.

V jižních Čechách dnes padly dva teplotní rekordy

Dva teplotní rekordy ve dvou okresech padly dnes v jižních Čechách. V Byňově u Nových Hradů na Českobudějovicku meteorologové naměřili 22 stupňů, ve Vimperku na Prachaticku 19,7 stupně. ČTK to dnes řekla Markéta Augustinová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Pět teplotních rekordů padlo v kraji 1. dubna, kdy nejtepleji, 22,9 stupně, bylo v Českých Budějovicích.

V Byňově byl dosavadní rekord z roku 2011, kdy teplota dosáhla 20,8 stupně. Ve Vimperku dnes meteorologové naměřili 19,7 stupně, o čtyři desetiny stupně více než před šesti lety. Nejtepleji bylo dnes na jihu Čech v Českých Budějovicích, 22,1 stupně, rekord zde ale nepadl.

V dalších dnech se mírně ochladí. Nad střední Evropou se bude v noci z neděle na pondělí vlnit studená fronta, bude oblačno, místy přeháňky, teploty od sedmi do deseti stupňů. Přes den bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky, nejvyšší denní teploty 13 až 16 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem devíti stupňů.

V úterý má být zataženo až oblačno, nejvyšší denní teploty od 13 do 16 stupňů, ve středu přejde přes Česko od severozápadu studená fronta a za ní bude proudit chladnější vzduch, v jižních Čechách bude přes den od 10 do 13 stupňů.

V Olomouckém kraji padly rekordy, Olomouc hlásí 24,1 stupně

V Olomouckém kraji byly dnes na všech osmi stanicích, které měří déle než 30 let, překonány teplotní rekordy. Nejvíce, 24,1 stupně, bylo naměřeno v Olomouci. Překonán zde byl o dva stupně nižší rekord z roku 1976. Letité maximum 23 stupňů z roku 1928 se měnilo v Přerově, kde dnes bylo naměřeno 24 stupňů Celsia. ČTK to řekl Roman Volný z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Rekordy z roku 1976 se měnily ještě na třech dalších místech - na Olomoucku v Pasece (z 20,2 na dnešních 23,2 stupně) a obci Luká (z 19,4 na 21,9 stupně) a v Šumperku (z 21,5 na 22,9 stupně). Maxima z roku 1990 dnešní den přepsal v Jeseníku (z 18,7 na 23,1 stupně), Bělotíně na Přerovsku (z 20 na 23,4 stupně) a v Javorníku na Jesenicku (z 22,5 na 23,8 stupně Celsia). Teplotní rekordy se v kraji měnily i v sobotu, byť jen na třech stanicích.

V dalších dnech by se podle meteorologů mělo ochladit. V pondělí by teplota v Olomouckém kraji neměla překročit 19 stupňů, ojediněle se objeví přeháňky či bouřky. Podobné počasí se očekává i v úterý, ve středu by se mělo ochladit výrazněji. Na většině území kraje by mělo pršet, na horách sněžit. Teploty se mají pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia.

Ve Vizovicích a Vsetíně dnes meteorologové naměřili 24,2 stupně

Na deseti stanicích ve Zlínském kraji byly dnes překonány teplotní rekordy. Nejvíce, 24,2 stupně, bylo naměřeno ve Vizovicích na Zlínsku a ve Vsetíně. Na obou místech padla maxima z roku 1928, ve Vsetíně činilo 22,6 stupně a ve Vizovicích 22 stupňů. ČTK to řekla Andrea Kvapilová z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

Rekord z roku 1928 neodolal ani ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku, kde se měnil z 23,4 stupně na 24,1 stupně Celsia. Na pěti místech padlo maximum z roku 1976 - v Kroměříži (z 22 na 23,6 stupně), na Slovácku ve Starém Městě (z 22 na 23,5 stupně) a ve Strání (z 20 na 22,5 stupně) a na Kroměřížsku v Bystřici pod Hostýnem (z 21,8 na 23,1 stupně) a Holešově (z 21,6 na 23,1 stupně).

Ve Štítné nad Vláří na Zlínsku neodolal rekord 20,1 stupně z roku 2009, neboť dnes tam meteorologové naměřili 23,3 stupně Celsia. V Horní Bečvě na Vsetínsku se měnilo maximum 18,3 stupně z roku 1990, nové je 21,6 stupně. Teplotní rekordy ve Zlínském kraji padaly také v sobotu, kdy se ale měnila maxima pouze na čtyřech stanicích s řadou pozorování aspoň 20 let.

V pondělí bude ve Zlínském kraji převážně oblačno, lokálně se objeví přeháňky nebo bouřky. Teplota stoupne ke 20 stupňům Celsia. Podobné počasí předpověď slibuje na úterý. Ve středu se ochladí, teplota se bude pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na většině území kraje by podle meteorologů mělo pršet.

Na jižní Moravě dnes padlo osm teplotních rekordů

V Jihomoravském kraji dnes padlo osm teplotních rekordů. Čtyři z nich byly staré 41 let. Nejtepleji bylo ve Strážnici, a to 24,9 stupňů Celsia. ČTK to sdělila Andrea Kvapilová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Původní rekord byl ve Strážnici 23,3 stupňů z roku 1976. V Brodě nad Dyjí dnes teploměr ukázal 24,4 stupně, původně tam v roce 1990 bylo 20,6 stupně. V Dyjákovicích meteorologové naměřili 24,3 stupně, předešlý rekord z roku 2011 byl 20,5 stupně.

V Ivanovicích na Hané dnes teploměr ukázal 24,1 stupně, rekord z roku 1976 měl hodnotu 22 stupně. V Brně-Žabovřeskách bylo 23,8 stupně, v roce 1990 tam teploměr vyšplhal na 20,5 stupně.

V Lednici naměřili 23,7 stupně, což o čtyři desetiny překonalo rekord z roku 1976. V Brně-Tuřanech se teplota pohybovala na 23,4 stupně, původní rekord ze stejného roku jako v Lednici byl 22,6 stupně. V Troubsku meteorologové naměřili 23,3 stupně, původní rekord z roku 1990 byl 20,9 stupně

Ve středních Čechách dnes padly dva teplotní rekordy

Ve středních Čechách dnes padly dva teplotní rekordy, v Průhonicích a Příbrami. Nejvyšší teplotu pro dnešní den naměřili meteorologové v Semčicích na Mladoboleslavsku, 22,4 stupně Celsia. "V tomto případě ale teplotní rekord nepadl," řekla dnes ČTK Iveta Kodádková z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMU).

Pro meteorology mají vypovídací hodnotu stanice, které jsou v provozu 30 a více let. V příbramské stanici dnes ukázal teploměr nejvíce 20,9 stupně Celsia, v průhonické to bylo o čtyři desetiny stupně Celsia více. Padly tak rekordy z roku 2011.

V následujících dnech by měly teploty mírně klesnout. Meteorologové předpokládají ve středních Čechách přeháňky, v pondělí má být oblačno až zataženo a teploty od 13 do 16 stupňů Celsia.