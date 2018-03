Praha - České restaurace se počtvrté zapojí do mezinárodní oslavy francouzské gastronomie Goût de/Good France (Chuť Francie), která se po celém světě koná 21. března. Projekt navazující na více než sto let starou myšlenku francouzského kuchaře Augusta Escoffiera dnes představil francouzský velvyslanec v České republice Roland Galharague. Menu sestavené podle předem daných pravidel se bude podávat v 17 podnicích v Praze, Brně, Plzni nebo Hradci Králové.

"Cílem festivalu je vzdát hold francouzské gastronomii. Koná se na všech kontinentech v mnoha zemích. Letos se zapojí více než 3000 šéfkuchařů," řekl francouzský velvyslanec. Původní myšlenku kuchaře Escoffiera - tedy podávat stejné menu ve stejný den v co nejvíce městech co nejvíce lidem - obnovilo před čtyřmi lety francouzské ministerstvo zahraničí s cílem představit tradici francouzské gastronomie v celém světě. "Francouzská večeře není jen o jídle. Znamená to také společně si popovídat, umění žít a sdílet," dodal velvyslanec.

Do projektu se letos zapojí 17 českých podniků. Jsou mezi nimi velké restaurace i malá bistra. V Praze mohou zájemci o francouzské chutě vyrazit například do restaurace Bílá kráva, kde se vaří pokrmy z francouzského masného skotu Charolais. V restauraci Atelier Red&Wine bude součástí čtyřchodového menu předkrm z pražmy královské nebo hlavní chod z mufloního masa. "Snažili jsme se o spojení české a francouzské kuchyně, proto jsme třeba pražmu doplnili salátkem z červeného zelí," uvedli zástupci podniku.

Lokální suroviny využívá také restaurace patřící fotbalovému klubu FC Viktoria Plzeň. Na počest francouzské kuchyně tamní kuchaři nabídnou hostům candáta, panenku nebo chřestový krém. Menu v jednotlivých restauracích záleží na šéfkuchařích, musí ale obsahovat aperitiv, předkrm, jedno nebo dvě hlavní jídla, výběr sýrů a dezert doplněné francouzskými víny.