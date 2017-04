Praha - Výstav českých pivovarů se loni zvýšil o 1,9 procenta na rekordních 20,5 milionu hektolitrů piva a nealka. Domácí spotřeba zůstala 143 litrů na hlavu. Dnes to na tiskové konferenci uvedli zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven.

Ačkoliv spotřeba zůstala stejná, o 200.000 hektolitrů se zvýšilo celkové množství vypitého piva na 16,4 milionu hektolitrů. Svaz to vysvětluje rostoucím počtem obyvatel Česka. Podle Českého statistického úřadu loni přibylo v ČR zhruba 25.000 lidí.

Dalším faktorem byl pozitivní vývoj cestovního ruchu. "V roce 2016 přijelo do České republiky o 2,2 milionu turistů více než v roce předcházejícím, přičemž turisté u nás loni vypili 785.000 hektolitrů piva. Vyjádřeno v procentech to značí 19procentní nárůst," řekl předseda představenstva svazu František Šámal.

Nárůst o 17,7 procenta na 555.000 hektolitrů zaznamenala výroba nealkoholického piva. Výstav nápojů na bázi piva, takzvaných pivních mixů, klesl o 17,3 procenta.

Dále se prohluboval rozdíl mezi množstvím piva vypitého v hospodách a restauracích proti prodejům v obchodech. Poměr spotřeby ve prospěch baleného piva v obchodech vzrostl na 61:39. Poprvé za desetiletí vzrostla na domácím trhu spotřeba výčepního piva, a to o 0,7 procenta.

Export piva vzrostl o 4,5 procenta, tempo růstu do zemí Evropské unie ale zpomalilo na 2,5 procenta. Nejvíce piva se vyvezlo na Slovensko, do Německa a Polska. Ze zemí mimo unii se nejvíce českého piva vyvezlo do Ruska, Koreje a Spojených států amerických.

O 4,6 procenta na 326.000 hektolitrů vzrostl také dovoz piva do ČR, i tak se ale do Česka v porovnání zemí EU dováží nejméně piva. Největší dovoz byl zaznamenán u polského piva a ze zemí mimo EU u mexického piva.

Sladovny v ČR loni vyprodukovaly 544.000 tun sladu, meziročně o 0,7 procenta méně. Vývoz vzrostl o 9,5 procenta na 267.714 tun. "Podíl vývozu z celkové produkce tak činil 49 procent, zatímco v roce 2015 byl tento podíl 45procentní," řekl člen předsednictva svazu Richard Paulů.

Slad se celkem vyváží do 51 zemí, nejčastěji do Polska a Německa. Meziročně nejvíc vzrostl vývoz do Polska, Rakouska a na Kubu, nově se vyváželo do Thajska a Mexika. Export naopak klesl do Slovinska a Brazílie.

Produkce piva v ČR:

2016 2015 rozdíl Výstav piva v ČR (tis. hl) 20.475 20.091 + 1,9 % Export (tis. hl) 4413 4221 + 4,5 % Import (tis. hl) 326 311 + 4,6 % Výstav piva pro domácí trh včetně nealkoholického piva (tis. hl) 16.389 16.181 + 1,3 % Spotřeba piva na osobu (litry) 143 143 -