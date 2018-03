Ostrava - Největší české hutní podniky, Třinecké železárny (TŽ) a ArcelorMittal Ostrava (AMO), vyvážejí do USA málo, a tak se po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalení cel na dovoz oceli a hliníku neobávají poklesu exportu do Spojených států. Mohlo by se ale podle nich stát, že se zvýší dovoz z ostatních zemí do Evropy, což by evropské ocelářské firmy mohlo poškodit. Bylo by proto na místě zvážit v Evropské unii zavedení ochranných opatření. ČTK to dnes řekly mluvčí TŽ Petra Macková Jurásková a AMO Barbora Černá Dvořáková.

Zavedení cla do USA znamená podle Mackové pro TŽ možný úbytek části exportu jen v jednotkách procent. Železárny celkově vyvážejí 66 procent své produkce, což znamená ročně okolo 1,65 milionu tun oceli.

"Pocítíme to zřejmě ve výrobě bezešvých trub a tyčí pro olejářský průmysl. Podle našich informací však na seznamu výrobků nejsou kolejnice, které jsou naším tradičním vývozovým artiklem do USA," uvedla Macková.

Drtivá většina výroby AMO jde do Česka a na okolní trhy - na Slovensko, do Maďarska, Polska, Německa a Rakouska. Malá část se pak vyváží do dalších zhruba 40 zemí, přičemž množství vyvážené do USA je podle Černé vzhledem k celkovému objemu výroby zanedbatelné.

"Z pohledu konkrétních skupin našich výrobků už pak vývoz do USA může tvořit významnější část, jak je tomu u bezešvých trubek, které se používají zejména v petrochemickém průmyslu, kde se do USA vyváží cca 20 procent z celkového objemu," uvedla Černá. Firma ale zatím nedokáže říct, jaké konkrétní dopady by pro ni tento krok měl, protože ještě není úplně jasné, jak budou zavedená opatření vypadat.

"Může zde nastat problém, že ocel, která se nyní exportuje do USA, se přesměruje na jiné trhy včetně EU. Dle údajů Ocelářské unie činí dovoz do USA 30 - 35 milionů tun, z čehož lze očekávat, že 15 - 20 milionů tun by se přesměrovalo někam jinam. V tom případě by bylo na místě zavést ochranná opatření, která by bránila prudkému nárůstu dovozu do EU ze třetích zemí," uvedla mluvčí AMO.

Americký prezident Donald Trump podepsal ve čtvrtek večer středoevropského času dekret o uvalení cel na dovoz oceli a hliníku, které vstoupí v platnost za 15 dní. Výjimku přiznal Kanadě a Mexiku, další státy prý mohou následovat. Cla na dovoz oceli budou stanovena ve výši 25 procent, na dovoz hliníku deseti procent.