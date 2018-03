Ve Štefánikově hvězdárně na pražském Petříně byla 2. března otevřena výstava České cesty do vesmíru, která je věnována úspěchům československé a české kosmonautiky. Koná se při příležitosti 40 let od startu Vladimíra Remka do vesmíru. Součástí expozice je i plně operativní dvojče první československé družice Magion 1 (na snímku), která startovala 24. října 1978 ze sovětského arktického kosmodromu Pleseck. ČTK/Šimánek Vít