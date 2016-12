Phnompenh - Kambodžský soud obvinil několik cizinců z výroby drog a jejich prodeje. Je mezi nimi také česká občanka, která byla obviněna z držení, převozu a prodeje drog. List The Cambodia Daily dnes napsal, že Češce hrozí trest od dvou let po doživotí a také vysoká pokuta. Ostatní jsou obviněni z výroby drog a hrozí jim až doživotní tresty.

Zatčení české občanky potvrdila ve středu Irena Valentová z tiskového odboru českého ministerstva zahraničí s tím, že ženě hrozí vězení od dvou do pěti let.

Kambodžské sdělovací prostředky uvádějí také jména zadržených. Server Cambodia Expats Češku identifikoval jako šestadvacetiletou Lenku Vlkovou.

Skupina byla zadržena o víkendu při dvou policejních zásazích. Původně se uvádělo, že v ní bylo pět osob - dva muži z USA a Ukrajiny a tři ženy z ČR, Ruska a Finska.

The Cambodia Daily dnes napsal, že osmadvacetiletá Finka Hannah Sirkiäová byla sice zadržena spolu s Vlkovou, ale později byla propuštěna. "Byla jenom náhodou s Češkou, neví o tom nic," sdělil velitel policie z provincie Preahseihan.

Tamní soud v úterý vznesl obvinění proti čtyřem zatčeným a ještě proti páté osobě, která je na útěku.

Dvaapadesátiletý Američan Mikhail Grafman, třicetiletá Ruska Elmira Muchametianová a osmadvacetiletý Ukrajinec Volodymyr Melnyk jsou obviněni z výroby drog, Vlková z jejich držení, přepravy a prodeje. Kromě trestu od dvou let po doživotí jí hrozí i pokuta. Její výška se odvozuje podle tisku od množství drog a jejich kvality a může dosáhnout až 25.000 dolarů (646.000 Kč). Všichni čtyři obvinění byli posláni do věznice v provincii Preahseihan, kde budou čekat na soud.

Valentová řekla, že termín soudního řízení zatím nebyl stanoven a vyšetřování může trvat několik měsíců.

Dnes kambodžský tisk informoval o případu drogových dealerů, kteří dostali doživotní tresty za účast při překupnictví marihuany. Tři Kambodžané byli zatčeni loni při zátahu, při němž se podařilo zadržet 1,5 tuny marihuany za více než sedm milionů dolarů. Droga byla koupena v Laosu, zabalena do lodní dodávky kávy a přepravena do Phnompenhu, odkud měla pokračovat do další země. Tři Kambodžané dostali doživotní tresty, i když obhajoba poukazovala na to, že v rámci sítě působili jenom jako řadoví dělníci. Gang vedou dva cizinci, kteří jsou stále na svobodě.

Kambodžská vláda chystá zpřísnění postihu lidí zabývajících se drogovou kriminalitou, protože počet uživatelů se letos proti loňsku skokově zvýšil o 30 procent, napsal The Cambodia Daily. Zástupce ředitele odboru pro drogové záležitosti na ministerstvu vnitra San Sothy řekl, že je pro přísné tresty. "Drogy vážným způsobem škodí zdraví, takže za drogové zločiny nemůžeme tresty snižovat," řekl.