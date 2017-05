Praha - Na téměř 190 tisícistránkových drobně popsaných knih bez obrázků by vydala česká Wikipedie, pokud by se převedla na papír. Od jejího spuštění před 15 lety do počátku letošního roku se v ní sešlo přes 370.000 článků o velikosti 1,899 Gigabytu, což dělá přes milion normostran textu. Denně v české verzi webové encyklopedie přibývá dalších 70 až 100 nových hesel, o víkendu více. ČTK to řekla Petra Pejšová, výkonná ředitelka spolku Wikimedia Česká republika, zástupce nadace Wikimedia Foundation, která encyklopedii provozuje.

Otevřená encyklopedie Wikipedie vznikla 15. ledna 2001. Její česká verze byla spuštěna 3. května 2002 a nyní se co do počtu článků dostala mezi více než 290 jazykovými verzemi Wikipedie na 29. místo, uvedla Pejšová.

Každý měsíc podle ní navštíví stránky české Wikipedie lidé ze zhruba 3,5 milionu počítačů a tří milionů mobilních zařízení. Například v březnu na nich zadali přes 72 milionů dotazů, nejčastěji vyhledávaným heslem byl Touretteův syndrom, tedy vrozené neuropsychiatrické onemocnění. Následovalo slovo zeměměřič a jméno zpěvačky Věry Špinarové, která v březnu zemřela.

O obsah encyklopedie se starají sami uživatelé - dobrovolníci, kteří do ní mohou jakékoli heslo přidat nebo ho upravit. Svá tvrzení ale musí doložit odkazem na důvěryhodný zdroj. U sporných tvrzení je pravidlem, že autor je na tuto nutnost upozorněn. "Wikipedie nemá svou 'vlastní' pravdu, pouze shrnuje jiné důvěryhodné zdroje," popsala podstatu otevřené encyklopedie ředitelka.

Kvalitu obsahu podle ní hlídá zhruba 30 správců s určitými redakčními oprávněními a editoři, kteří se mohou k této práci zaregistrovat, což od založení české Wikipedie udělalo kolem 370.000 lidí. V uplynulých 30 dnech jich bylo podle Pejšové aktivních přes 2000. Doplnila, že z řad zkušených editorů komunita vybírá správce, kteří mají za úkol zejména blokovat zlomyslné uživatele a mazat příspěvky, které porušují autorská práva.

Současná podoba české Wikipedie je ale od té původní před 15 lety vzdálená. Na úplném začátku v květnu 2002 encyklopedie například bojovala s kódováním české diakritiky. To podle ředitelky dokládá i text, který zřejmě pochází z té doby a je součástí editace nesoucí nyní číslo jedna a zní: "Takze Cesi, do toho!!! ;-) Tak prvni, co musime vyresit bude kodovani naseho mileho jazyka ... diskuse ke kódováni." Úplně nejstarší editace z května 2002 se podle Pejšové nedochovaly.

Připomněla, že u zrodu české Wikipedie stát brněnský esperantista Miroslav Malovec, který přeložil pro první hlavní stránku české encyklopedie text z esperanta do češtiny.

Wikipedia je nejznámějším projektem obecně prospěšné nadace Wikimedia. Prostřednictvím drobných darů této nadaci jsou placeny servery, na kterých encyklopedie běží, doplnila Pejšová.